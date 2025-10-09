Una fecha bisagra para dos matanceros en la Primera B

El programa marca que este viernes a las 15.30, Deportivo Laferrere recibirá a Acassuso (por TV), bajo la conducción de Adrián Núñez Rodríguez. Pero el domingo, Italiano tendrá la gran chance de pegar el salto de calidad para soñar. Es que desde las 15.30 se presentará en Ingeniero Maschwitz para visitar a Deportivo Armenio, uno de los líderes del Clausura, con arbitraje de Juan Cruz Robledo. Y se sumará Liniers, que en idéntico día y horario, en Villegas recibirá a Excursionistas, con Ariel Cruz en la conducción.

Sportivo Italiano suma 26 puntos en el Clausura, a dos unidades de los punteros, Midland y Armenio, mientras que en la general, marcha 9°, con 47 puntos, a uno de Brown de Adrogué, el último que se está clasificando. En tanto, Lafe está un punto abajo y con ilusiones intactas de clasificación al Reducido.

El arquero azzurro, Federico Díaz, recreó el momento del equipo que dirige Matías Giménez: “Venimos haciendo un esfuerzo increíble durante todo el año, que ahora se está notando y se nos están dando los resultados”, apuntó y aseguró: “Nos quedan cinco finales. Se nos viene un partido durísimo, con un equipo que se hace muy fuerte de local y con un técnico que trabaja muy bien. Si jugamos con la misma intensidad, la misma concentración y el mismo espíritu de los últimos partidos, tendremos chances”. Por otro lado, con un gol de Emiliano Mozzone, el Tano se sacó de encima a San Martín de Burzaco por 1-0, lo cual le permite continuar en racha ganadora con tres triunfos al hilo.

A su vez, Lafe aprovechó la salida de su cancha y rescató un empate 1-1 con Brown de Adrogué, en el estadio Lorenzo Arandilla. De ese modo, el equipo de Pablo Nieva se acomodó en la pelea por el Reducido, a partir de que no perdió contacto con los equipos que lo preceden.

Por su lado, Liniers parece ponerse en ruta hacia la recuperación de la mano de Marcos Flores. Es que viene de superar a Acassuso por 1 a 0, que lo llevó a trepar en la tabla general, con 44 puntos, aunque todavía lejos de la pelea por el Reducido.