Volvió a paralizarse la remodelación de la estación Ramos Mejía, una obra iniciada hace 8 años

Increíblemente, la obra se licitó en 2015 y su plazo de ejecución era de apenas 90 días: fue a través de la licitación pública nacional 30/2015. Hubo un solo oferente en la apertura de los sobres el 18 de mayo de 2015. Por entonces el dólar oficial cotizaba a menos de 10 pesos y la presidencia la ejercía Cristina Fernádez de Kirchner.

Como el emprendimiento contemplaba la demolición de la plataforma, y para no dejar sin servicio a los usuarios (durante 3 meses) se construyó un andén para los trenes hacia Once (junto a la vía general descendente), inaugurado el 29 de mayo de 2016, muy desplazado hacia Once, con muy mala conexión peatonal hacia el lado Sur y que obliga a los usuarios a recorrer unos 300 metros para llegar al neurálgico empalme de Avenida de Mayo y avenida Rivadavia, donde tienen parada los colectivos de las líneas 88, 96, 205, 620 y 621, que se dirigen a distintos puntos de La Matanza.

Poco después se habilito otro andén, para los trenes hacia Moreno (junto a la vía general ascendente), que prácticamente copia la ubicación de la plataforma descendente, que luego fue demolida, para que llegara la primera paralización, ya durante la presidencia de Mauricio Macri. La reactivación del proyecto de soterramiento del Sarmiento pareció contribuir a que los trabajos quedaran en el abandono.

El mismo se extendió hasta 2021, con Alberto Fernández como presidente, cuando se efectuó una nueva licitación, la 8/2021, con el objeto de "la elevación del andén isla con sanitarios públicos y dependencias operativa, la rehabilitación y puesta en valor del edificio histórico, la construcción de un vestuario para el personal, el mejoramiento del entorno urbano con sus paradas de colectivos, la reconstrucción de los cruces peatonales, un estacionamiento para el personal, obras de puesta en valor del túnel peatonal y sus accesos y la escalera de ingreso al andén isla por el puente peatonal".

La apertura de sobres tuvo lugar el 16 de julio y 10 de agosto de ese año. Los trabajos se iniciaron poco después, y en julio de 2023, el entonces gerente de la Línea Sarmiento y ex concejal de Ituzaingó Roberto Rocha, tras inaugurar las paradas de colectivos y la puesta en valor del túnel peatonal y sus accesos, estimó que en agosto estaría terminado el andén isla o central.

Pero no fue así, y la asunción del gobierno de Javier Milei el 10 de diciembre, con su política de interrupción de toda la obra pública, determina que quienes utilizan los servicios del Sarmiento en Ramos Mejía deban seguir esperando la finalización de una obra interminable.

Que además genera un perjuicio adicional: en caso de algún accidente con un tren, las formaciones no se detienen, ya que circulan por las vías (locales) ubicadas junto al andén inconcluso, como ocurrió este miércoles por la mañana: el conductor de un vehículo cruzó con las barreras bajas el paso a nivel de la calle Granaderos, entre las estaciones Ciudadela y Liniers, fue embestido por un tren que se dirigía hacia Once, y durante alrededor de una hora, los trenes en ese sentido no se detuvieron en Ramos.