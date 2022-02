La novia de Benjamín Vicuña fue denunciada por una exempleada

lg.jpg Eli Sulichin junto a Benjamín Vicuña

Resultaría ser que Sulichin habría tenido en negro a su empleada durante el tiempo que trabajó con ella y la habría maltrato. La noticia fue contada por Débora D' Amato en A la tarde, programa conducido por Karina Mazzocco. La periodista comenzó diciendo “Si escuchan que una persona tiene desprecio, discriminación e insultos, ¿es malvada o no?”, interrogó a sus compañeros del panel.

Según lo detallado por D'Amato, la ex empleada anticipó que todo iría a la justicia a pesar de hacer su descargo público y aseguró: “La denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera. Aún no se acercó a la justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”.

“Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin. Ángela Olareaga hace su descargo público y anticipa que todo va a la justicia”, detalló.