Morón: un policía atropelló a un motociclista, se escapó y mató al primo de la víctima

El agente quedó separado de la Policía de la Ciudad por decisión de la Oficina de Asuntos Internos hasta que se resuelva su situación procesal.

Todo comenzó el sábado por la mañana en el barrio 20 de Junio de Morón, cuando el oficial circulaba en su auto particular, un Renault Sandero rojo. En el trayecto, “embistió a una moto en la que viajaba un joven conocido como ‘Pitu’”, según confiaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas. El motociclista sufrió heridas de gravedad a causa del accidente y debió ser trasladado de urgencia al Instituto de Haedo.

Después del hecho, y de acuerdo con los testimonios de familiares de la víctima, “el policía escapó sin asistir” al joven. Unas seis horas más tarde, decidió presentarse en la Comisaría Morón 4°, con jurisdicción en la zona del choque.

Como llegó sin el vehículo involucrado, el personal de la dependencia le indicó que debía recuperarlo y regresar con el auto para que se realizaran los peritajes, advirtiéndole que, de no hacerlo, quedaría detenido. El oficial regresó a la comisaría alrededor de las 16:45, y su llegada coincidió con la presencia de vecinos del barrio 20 de Junio y familiares de la víctima, quienes lo reconocieron en el momento.

Entonces, se produjo una fuerte confrontación. En medio del tumulto, el policía intentó huir, pero fue perseguido por un joven, que sería primo de la víctima y que llegó a patear su auto y a golpearlo. De pronto, “el efectivo sacó su arma y efectuó dos disparos” en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. El chico murió en el acto.

Tras el asesinato, el oficial volvió a escapar a bordo del Sandero rojo. Sin embargo, en esta oportunidad, fue localizado por las cámaras de seguridad municipales y detenido en la zona de Morón Centro.

En la esquina donde ocurrió el crimen se reunió una cantidad de vecinos que protagonizaron una pueblada. Entre gritos e incidentes, acusaron al personal policial de manipular el cuerpo del fallecido y las evidencias dejadas tras los disparos. El cadáver permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica.

“En ningún momento dijo que era policía, no dio voz de alto. Sólo abrió la ventana y empezó a los disparos, había chicos en la cuadra. No le importó nada, me apuntó también a mí”, comentó Sabrina, la esposa del joven accidentado.

Por su parte, Karina, otra familiar de las víctima, sumó: "Lo mató como a una rata, tenía 20 años, iba a ser papá, no era un pibe malo para que viniera a sacarle la vida. Se escapó nuevamente con el chico ahí tirado durante cuatro horas. Había una policía rubia agarrando los casquillos cuando no podía hacer eso sin la científica. Hay balas de 9 mm en el piso, podrían haber matado a cualquiera en el barrio".