Javier Milei viajó a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a Corina Machado

Milei partió este lunes por la noche para asistir al evento, en parte, para ratificar su postura geopolítica alineada con Estados Unidos, presidido por Donald Trump, que en el último tiempo intensificó su presión sobre el régimen chavista y mantuvo un vínculo cercano con el mandatario argentino.

En octubre de este año, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según destacó el comité del Nobel.

Actualmente, la líder del movimiento Vente Venezuela afirma que se encuentra “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta amenazas constantes por parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia.

María Corina Machado Venezuela Marchas Caracas.jpg María Corina Machado, principal líder opositora del chavismo en Venezuela.

Javier Milei y otros mandatarios como Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, estarán presentes el próximo 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los premios desde 1990.

La agenda de Javier Milei en Oslo

Luego de la entrega del premio a Machado, el líder de La Libertad Avanza mantendrá el miércoles un encuentro con el rey Harald V y luego se verá con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Horas después de esa reunión, emprenderá la vuelta a Buenos Aires, donde arribará el jueves, a las 11 por la mañana.

El viaje del mandatario se da en vísperas del comienzo de las sesiones extraordinarias, donde el objetivo central del gobierno será la aprobación del Presupuesto 2026.