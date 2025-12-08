Javier Milei viajó a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a Corina Machado

El Presidente fue invitado por la líder opositora venezolana al evento que se llevará a cabo el miércoles en Oslo. Allí mantendrá otros encuentros. El viaje se da en vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias.
En medio del avance de la ofensiva de Estados Unidos contra la Venezuela de Nicolás Maduro, el presidente Javier Milei confirmó su presencia el próximo miércoles en Oslo, Noruega. Irá para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, principal referente de la lucha por los derechos humanos en su país y la más importante opositora al régimen bolivariano.
Milei partió este lunes por la noche para asistir al evento, en parte, para ratificar su postura geopolítica alineada con Estados Unidos, presidido por Donald Trump, que en el último tiempo intensificó su presión sobre el régimen chavista y mantuvo un vínculo cercano con el mandatario argentino.
En octubre de este año, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según destacó el comité del Nobel.
Actualmente, la líder del movimiento Vente Venezuela afirma que se encuentra “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta amenazas constantes por parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia.
Javier Milei y otros mandatarios como Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, estarán presentes el próximo 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los premios desde 1990.
Luego de la entrega del premio a Machado, el líder de La Libertad Avanza mantendrá el miércoles un encuentro con el rey Harald V y luego se verá con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Horas después de esa reunión, emprenderá la vuelta a Buenos Aires, donde arribará el jueves, a las 11 por la mañana.
El viaje del mandatario se da en vísperas del comienzo de las sesiones extraordinarias, donde el objetivo central del gobierno será la aprobación del Presupuesto 2026.
