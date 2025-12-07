Racing dio el golpe en La Bombonera: eliminó a Boca y clasificó a la final

El equipo de Gustavo Costas neutralizó al Boca de Úbeda que venía en racha con seis triunfos seguidos y fue efectivo para conseguir el boleto a la final. La Academia hizo un partido perfecto defensivamente, demostrando mucha seguridad con orden, concentración y entrega: no sufrió ante un equipo que estaba en una situación plena.

El primer tiempo fue muy luchado y poco jugado, terminando con apenas una situación de gol por cada lado. Primero, para Racing, un remate de Juan Nardoni (a los 41 minutos) que estrelló en un palo. Y, a en tiempo agregado, Boca casi abre el marcador con una carambola: Marco Di Césare rechazó al cuerpo de Milton Giménez y casi se mete el balón en el arco.

Embed

Racing siguió controlando a Boca en el complemento y golpeó en una jugada súper efectiva entre Agustín Almendra, Gabriel Rojas y Maravilla Martínez. El exjugador del club azul y oro lanzó largo y filtrado para la carrera del lateral, quien mandó un centro y el goleador le ganó de cabeza a Ayrton Costa para anotar el tanto del triunfo.

Minutos antes, Claudio Úbeda sacó a Exequiel Zeballos para la entrada de Alan Velasco, un cambio inentendible porque el Changuito estaba haciendo un buen partido y tenía el talento y momento para hacer la diferencia de manera individual ante un duelo cerrado. La modificación fue claramente reprochada por La Bombonera.

Boca terminó el encuentro en búsqueda del empate con centros que no llegaron a nada. Fue triunfazo 1 a 0 de Racing en La Bombonera y jugará la final del campeonato, donde buscará un título más en la era Costas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el club azul y oro cerró su segundo año consecutivo sin títulos y la continuidad de Claudio Úbeda está en duda. Se creía que en caso de consagrar el Sifón tendría muchas chances de seguir en el cargo, pero ahora hay incertidumbre sobre el futuro del entrenador.