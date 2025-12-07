Claudio Úbeda explicó el cambio de Zeballos y habló de su futuro en Boca

"Desde el banco vimos gestos de que estaba cansado y tomamos la decisión de sacarlo", indicó el entrenador de Boca y luego agregó sobre el motivo detrás de la modificación que muchos marcaron como el hecho que le quitó las esperanzas al local y alivió al visitante en La Bombonera.

Embed

"Si miramos para atrás los tres partidos anteriores, también había salido en los últimos minutos e hizo un desgaste muy grande en todos los momentos que estuvo en campo. Por eso tomamos esa decisión", concluyó Úbeda sobre el Changuito Zeballos.

Por otro lado, el entrenador dio a conocer que Cavani no ingresó porque sufrió una "molestia" en su espalda durante los movimientos precompetitivos, lo que complicó las posibilidades de hacer ingresar un delantero más para ir a buscar el empate. "Los delanteros estaban en campo y la posibilidad de que entrara Cavani era nuestra primera opción, pero sufrimos su inoportuna lesión en la entrada en calor que nos privó de hacerlo entrar", aseguró el DT.

Por último, en cuento a su continuidad en el cargo, el Sifón afirmó que se reunirá en los próximos días con el presidente Juan Román Riquelme para determinar el futuro: "Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. No esperábamos para nada tener que terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando. Después planificaremos para lo que viene".