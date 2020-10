TAURO (Abril 21-Mayo 20) Algo que le preocupaba desde unos días va a encontrar un final feliz. Sabes de qué se trata y no esperabas que se solucione así, tan rápidamente. Los astros son beneficiosos para el signo hoy en varios ámbitos de su vida porque se nota también una suerte inesperada en el dinero. CIFRAS SOLARES: 39.945

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) A pesar de su seguridad extrema en su propia capacidad de decisión, vas a tener que enfrentar hoy una situación inhabitual que va a provocar mucha vacilación. Los astros te avisan que lo mejor es postergar unos días tu respuesta. No sería propicio comprometerse todavía. CIFRAS SOLARES: 37.746

CANCER (Junio22-Julio22) Sin quererlo vas a encontrar en tu casa un documento se extravió y pensaba haber perdido en la calle. Una entrevista laboral que no te encantaba al principio se va a revelar muy beneficiosa en un futuro próximo. Preocupación por tu salud; efectivamente tu corazón está un poco cansado. CIFRAS SOLARES: 13.137

LEO (Julio 23-Ago. 22) Te gusta agradar a todas las personas, inclusive a veces tenés dificultades para tomar una actitud firme. Hoy vas a tener que resolver algo con firmeza y rapidez porque una decisión importante se va a tomar de la cual dependerá tu próximo mejoramiento económico o tu quebradura. CIFRAS SOLARES: 36.675

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Un próximo encuentro amoroso te hará salir de tu soledad; no debes rechazar la invitación. Tu desánimo de hoy se volverá optimismo mañana y podrás llevar a cabo en mejores condiciones tus tareas para el bienestar de tu familia y de todos tus seres queridos. Suerte en las loterías. CIFRAS SOLARES: 66.668

LIBRA (Set 23-Oct. 22) A veces te gusta dañar a los demás por tus palabras, aun a los que no te molestan. Cuídate porque hoy podrías encontrar alguien más perverso que vos y ser víctima de esta práctica, de este trato. Un apoyo esperado para conseguir dinero te fallará, tenés que actuar sola. CIFRAS SOLARES: 37.736

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Parece que no tenés una buena intuición hoy para aconsejar a los demás. Entonces quédate en tu rincón discretamente porque no resultaría bueno tomar iniciativa. Aprovecha para pensar más en tu salud; los excesos por glotonería te dañan sobre todo si es repetido. CIFRAS SOLARES: 49.900

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) La audacia que te procura el dúo planetario Marte-Mercurio va a ayudarte para superar tu timidez frente a una persona muy querida en silencio. Atrévete, el día es propicio para hacer progresar de forma espectacular esa relación. Un dolor de dientes te molestará por la tardecita. CIFRAS SOLARES: 30.890

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Más que nunca los solteros churros como vos van a ser muy solicitados hoy. Que no pierdan la cabeza porque en verdad necesitan de una relación segura y estable para ser felices realmente. Todo el resto es artificial, momentáneo y en fin decepcionante. Suerte en los juegos. CIFRAS SOLARES: 19.136

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) A pesar de que para ti sea importante, el sexo no es todo en la vida y no solucionará todos los problemas. En estos tiempos tu pareja se cansa y espera otra cosa de tu parte. Recibirás una ayuda importante en tu trabajo por parte de un hombre mayor, de tez morena que por lo tanto no te cae bien. CIFRAS SOLARES: 55.665

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Le gusta las cosas misteriosas, inexplicadas, ocultas. No es por eso que debes pensar que sabes todo e imponer a los demás un camino que a ti te conviene pero no a ellos. Podrías perder amigos por esa actitud prepotente e intolerante; más diplomacia es de rigor. Noticias gratas de una persona extranjera. CIFRAS SOLARES: 43.659