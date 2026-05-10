Caso Manuel Adorni: la Justicia detectó movimientos de dinero digital con criptomonedas

La causa, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no sólo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

A instancias de la fiscalía, el Banco Central ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros (cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas) registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022. Pollicita también pidió que se informen posibles vínculos del funcionario y su mujer “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”

La lupa de Comodoro Py busca ahora cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema Fintech, para determinar si existe una inconsistencia insalvable entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y ahorros del jefe de ministros.

Hasta el momento, la Justicia tiene registros de varios pagos realizados en efectivo por el matrimonio. Uno de ellos es el viaje realizado al Caribe en diciembre de 2024, en el que el funcionario gastó casi US$9000 para hospedarse en dos complejos de lujo, según la información que brindó una agencia de viajes.

Por su parte, el contratista que hizo refacciones en la casa de Adorni en el country Indio Cuá dijo que le pagó 245.000 dólares en efectivo, sin facturar. Y otro de los declarantes en la causa, Pablo Martín Feijoo, sostuvo que el acuerdo de compraventa del departamento de Caballito, registrado formalmente en 230.000 dólares, contemplaba un pago adicional de US$65.000, por fuera de la escritura.