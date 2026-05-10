Los mejores memes de la eliminación de Boca del Apertura tras perder con Huracán

El primer penal que cometió Lautaro Di Lollo

Pero el alargue apagó las luces de La Boca., dos goles que el rival gozó hasta el final del encuentro. En una noche para el olvido, cometió(una ay la otra un despeje con una mano clarísima en el área) que beneficiaron a Huracán con dos tiros desde los doce pasos. Y, para una peor jornada,, campeón con Boca, quien los cambió por gol con la inexorable ley del ex.

A pesar del descuento de Ángel Romero, hermano de Óscar, quien convirtió su primer tanto con la camiseta xeneize, para achicar el resultado 3-2, el equipo no dio para más, los de Diego Martínez se replegaron y no quedó tiempo. El protagonismo del post fue de las redes sociales, que no perdonaron.

Los mejores memes del Boca 2-3 Huracán, por los octavos del Apertura

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