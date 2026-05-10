Los mejores memes de la eliminación de Boca del Apertura tras perder con Huracán

La derrota del Xeneize 3-2 en la Bombonera por los octavos de final generó sorpresa, pero también bronca desde adentro y en las afueras del estadio. Y las redes sociales, como siempre, no perdonaron.
Las repercusiones por la eliminación de Boca en los octavos de final del Apertura siguieron horas después del partido. Es que perder ante Huracán por 3-2 y en la Bombonera no sólo despertó bronca, enojo y tristeza a los hinchas xeneizes, sino que también envalentonó a las cargadas y los memes que entretuvieron la jornada nocturna, luego del electrizante partido que tuvo de todo: suspenso, goles, alargue, el VAR, expulsiones, lesiones y más.
Boca ya arrancó con el pie izquierdo. A los cinco minutos de haber iniciado el encuentro, una mala salida y el posterior error de Milton Delgado le regaló la chance al Globo, Leonardo Gil la aprovechó y dio el primer golpazo en el estadio. A los 20 llegó otra mala: Adam Bareiro sufrió una lesión en la zona inguinal izquierda que lo obligó a salir de la cancha a los gritos y roto en llanto. Milton Giménez ingresó en su lugar, aunque ya nada era lo mismo para el equipo que dirige Claudio Úbeda: tuvo dos chances claras de gol y una tercera, que le dio el empate de suerte a los 87 minutos con un tanto de espaldas para forzar el tiempo extra.
Ubeda Boca Huracan
Claudio Úbeda pidió enfocarse en los dos partidos que Boca debe jugar por la Copa Libertadores.
El Xeneize tuvo de las suyas y creó varias ocasiones de gol, con 36 remates totales por sobre los ocho de Huracán. Sin embargo, un muro impidió que lo den vuelta: la figura de Hernán Galíndez se agrandó en el arco y tuvo una noche digna de aplaudir, reconocida incluso por los fanáticos locales.
Pero el alargue apagó las luces de La Boca. Dos errores de Lautaro Di Lollo, dos goles que el rival gozó hasta el final del encuentro. En una noche para el olvido, cometió las dos faltas (una a Juan Bisanz y la otra un despeje con una mano clarísima en el área) que beneficiaron a Huracán con dos tiros desde los doce pasos. Y, para una peor jornada, fue Óscar Romero, campeón con Boca, quien los cambió por gol con la inexorable ley del ex.
El primer penal que cometió Lautaro Di Lollo
A pesar del descuento de Ángel Romero, hermano de Óscar, quien convirtió su primer tanto con la camiseta xeneize, para achicar el resultado 3-2, el equipo no dio para más, los de Diego Martínez se replegaron y no quedó tiempo. El protagonismo del post fue de las redes sociales, que no perdonaron.
Los mejores memes del Boca 2-3 Huracán, por los octavos del Apertura
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