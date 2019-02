La próxima jugada ofrecerá una recompensa que ronda los 364 millones de pesos; la jugada será el miércoles a las 22.45

El Tradicional -en sus alternativas más importantes- y Desquite del Loto Plus no registraron ganadores en el sorteo realizado anoche. No obstante, con 5 aciertos más dos 2, hubo tres apostadores que se alzaron con 1,7 palos cada uno.