Un exdelantero del liverpool confirmó que fue abusado sexualmente por un reconocido coreógrafo

Ante esa situación, Carroll le manifestó que era momento de irse a dormir y se ofreció a pedirle un taxi. Sin embargo, Adams insistió en quedarse a pasar la noche en la habitación de invitados.

El exjugador también contó que desde hacía tiempo mantenía una sensación incómoda respecto de Adams. Aunque el coreógrafo estaba divorciado y tenía hijos, Carroll percibía que su interés hacia él podía superar el vínculo de amistad. Según su testimonio, Adams lo invitaba de manera frecuente, junto a su entonces pareja, a salir y hasta llegó a comprarle ropa.

Kevin Adams tuvo una reconocida trayectoria como entrenador de danza y coreógrafo. Participó en 'Fame Academy', un reality británico emitido en 2002 y 2003, y también formó parte de un programa de baile de la BBC en 2021.

Además, trabajó como coreógrafo de reconocidas figuras de la música, entre ellas Mariah Carey, Cher y las Spice Girls.

Adams también estuvo al frente de una academia de danza ubicada en Harlow, cerca de Londres, destinada a chicos y adolescentes de entre 4 y 18 años. Antes de recibir la condena, la institución había obtenido fondos de una organización benéfica británica.

En ese período, Adams también llegó a publicar un selfi junto al entonces príncipe Carlos, actualmente rey de Reino Unido.