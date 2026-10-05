Un exdelantero del liverpool confirmó que fue abusado sexualmente por un reconocido coreógrafo

Andy Carroll reveló que Kevin Adams lo agredió mientras dormía. El instructor fue condenado a 20 meses de prisión en noviembre de 2023.
El exdelantero del Liverpool y de la selección de Inglaterra, Andy Carroll, confirmó este domingo que Kevin Adams, un reconocido instructor británico de baile, lo agredió sexualmente mientras dormía.
"Ahora que Kevin Adams ha sido nombrado en documentos judiciales como mi abusador, puedo confirmarlo", expresó el futbolista en declaraciones al diario The Sun.
Adams, de 59 años, fue condenado a 20 meses de prisión en noviembre de 2023 por haber agredido sexualmente a Carroll, de 37, mientras el exfutbolista se encontraba desnudo y dormido. Carroll ya había contado el episodio, ocurrido en 2019, en su libro Owning It, aunque en aquella oportunidad no había revelado la identidad de su agresor.
Según el relato de Carroll, los hechos tuvieron lugar después de un partido del Newcastle United. Adams había ido a su casa para ver un combate de boxeo y comenzó a preparar bebidas en la cocina. Después de un tiempo, el futbolista empezó a sentirse mareado y sospechó que podrían haber colocado alguna sustancia en su bebida.
Ante esa situación, Carroll le manifestó que era momento de irse a dormir y se ofreció a pedirle un taxi. Sin embargo, Adams insistió en quedarse a pasar la noche en la habitación de invitados.
El exjugador también contó que desde hacía tiempo mantenía una sensación incómoda respecto de Adams. Aunque el coreógrafo estaba divorciado y tenía hijos, Carroll percibía que su interés hacia él podía superar el vínculo de amistad. Según su testimonio, Adams lo invitaba de manera frecuente, junto a su entonces pareja, a salir y hasta llegó a comprarle ropa.
Kevin Adams tuvo una reconocida trayectoria como entrenador de danza y coreógrafo. Participó en 'Fame Academy', un reality británico emitido en 2002 y 2003, y también formó parte de un programa de baile de la BBC en 2021.
Además, trabajó como coreógrafo de reconocidas figuras de la música, entre ellas Mariah Carey, Cher y las Spice Girls.
Adams también estuvo al frente de una academia de danza ubicada en Harlow, cerca de Londres, destinada a chicos y adolescentes de entre 4 y 18 años. Antes de recibir la condena, la institución había obtenido fondos de una organización benéfica británica.
En ese período, Adams también llegó a publicar un selfi junto al entonces príncipe Carlos, actualmente rey de Reino Unido.
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