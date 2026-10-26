En Casa Rosada atribuyen la derrota de Bolsonaro a una combinación de factores, entre ellos el impacto de las últimas medidas económicas, los cambios en la jornada laboral y el rechazo que generaron algunas de sus propuestas entre las mujeres y los jóvenes. También consideran que Lula logró capitalizar una parte importante de los votos que en la primera vuelta habían obtenido otros candidatos.

“El rechazo a Bolsonaro fue muy fuerte”, resumió un funcionario luego de que el líder del PT diera vuelta el resultado de la primera vuelta y se impusiera con el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el senador.

En paralelo, algunos integrantes del oficialismo advirtieron que el resultado brasileño podría tener repercusiones en la política doméstica. “Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con experiencia política.

Luego de que Flávio Bolsonaro anticipara que pediría la nulidad de las elecciones, tras denunciar fraude, el libertario evitó saludar a Lula da Silva. "Si Flávio desconoce el resultado, nos deja en una situación difícil", reconocieron desde el entorno de Milei.

Pese al triunfo de Lula da Silva, en las filas libertarias destacan el peso parlamentario del Partido Liberal brasileño, que cuenta con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del PT.

A partir de esa composición, estiman que el mandatario, que en enero asumirá su cuarto mandato, podría enfrentar dificultades para avanzar con su agenda durante el próximo mandato.