Pozo millonario para el Loto Plus: sortea más de $ 15.200 millones el sábado

El primer premio, por seis aciertos, quedó vacante el miércoles y dejó unos $ 2.953 millones
La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizará este sábado a las 22.00 el sorteo 3.903 del Loto Plus, que se estima tendrá un pozo a repartir en torno a los $ 15.200 millones.
La recompensa para el o los ganadores es grande debido a que quedaron varios premios vacantes de la jugada del miércoles, que tuvo las siguientes cifras y resultados:
Loto Plus:
Número Plus: 7
Tradicional: 06 22 37 19 26 09 (Vacante)
Match: 07 14 35 27 05 29 (Vacante)
Desquite: 22 44 00 17 33 20 (Vacante)
Sale o Sale: 08 39 10 09 34 16 (6 ganadores c/5 aciertos)
Todos los miércoles y sábados a las 22:00 se sortea el Loto Plus en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. El valor d ella apuesta es de $ 2.000
Hay que seleccionar seis números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta participas de las cuatro modalidades, Tradicional, Match, Desquite y "Sale o Sale".
Además, hay que elegir un número del 0 al 9, que si se acierta, multiplica el premio de la apuesta de las categorías de 6 aciertos, si resultara ganadora.