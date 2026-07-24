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Pozo millonario para el Loto Plus: sortea más de $ 15.200 millones el sábado

El primer premio, por seis aciertos, quedó vacante el miércoles y dejó unos $ 2.953 millones

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizará este sábado a las 22.00 el sorteo 3.903 del Loto Plus, que se estima tendrá un pozo a repartir en torno a los $ 15.200 millones.

La recompensa para el o los ganadores es grande debido a que quedaron varios premios vacantes de la jugada del miércoles, que tuvo las siguientes cifras y resultados:

Loto Plus:

Número Plus: 7

Tradicional: 06 22 37 19 26 09 (Vacante)

Match: 07 14 35 27 05 29 (Vacante)

Desquite: 22 44 00 17 33 20 (Vacante)

Sale o Sale: 08 39 10 09 34 16 (6 ganadores c/5 aciertos)

Todos los miércoles y sábados a las 22:00 se sortea el Loto Plus en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. El valor d ella apuesta es de $ 2.000

Hay que seleccionar seis números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta participas de las cuatro modalidades, Tradicional, Match, Desquite y "Sale o Sale".

Además, hay que elegir un número del 0 al 9, que si se acierta, multiplica el premio de la apuesta de las categorías de 6 aciertos, si resultara ganadora.

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