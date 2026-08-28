Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo

Es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos. Los sorteos son todos los domingos a partir de las 16.30.
El próximo sorteo del Telekino será el domingo 30 de agosto a las 16.30 y tiene un pozo aproximado de 300 millones de pesos. Además, quien acierte todos los números se llevará una camioneta y un cuatriciclo, ambos 0km.
El Telekino es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos, cuyos sorteos son todos los domingos pasadas las 16.30 horas y se transmiten en vivo para todo el país a través de la pantalla de El Nueve en directo..
Tradicional: 18 - 10 - 12 - 16 - 14 - 09 - 15 - 04 - 01 - 19 - 06 - 17 - 03 - 07 - 24
1 ganador con 15 aciertos: $239.574.043
22 ganadores con 14 aciertos: $600.046 cada uno
657 ganadores con 13 aciertos: $60.743 cada uno.
7.213 ganadores con 12 aciertos: $18.945
Próximo sorteo: todos los domingos a las 16.30
Requino: números del 16 de agosto
Números: 25 - 24 - 01 - 19 - 15 - 05 - 03 - 07 - 16 - 02 - 13 - 09 - 21 - 08 - 11
1 ganador: $4.889.266
¿Qué es el Telekino?
El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.
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