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Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del domingo

El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este domingo, con un pozo millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera que tenga la suerte de ganarlo.

El próximo sorteo del Quini 6, el 3404, se realizará el domingo que viene, 30 de agosto, siempre en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo pozo será de 9.700 millones de pesos.

Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Sorteo del Quini 6 del miércoles 26 de agosto

TRADICIONAL: 23 11 16 26 05 09 (Vacante)

LA SEGUNDA: 39 14 10 25 30 37 (Vacante)

REVANCHA: 10 08 22 36 30 37 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 20 28 24 23 39 35 (1 ganador c/6 aciertos: $369.455.580)

ADEMÁS: Un único ganador del Quini 6 se llevó más de $369 millones en el Siempre Sale

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.

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