ATE denunció un "vaciamiento" del Estado

"No es un organismo deficitario, es superavitario. Estas cesantías ilegales tienen más que ver con un proceso de vaciamiento orientado a favorecer las privatizaciones y los grandes negocios", sostuvo.

Aguiar vinculó además la política oficial con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que el Ejecutivo pretende generar las condiciones para avanzar sobre áreas consideradas estratégicas.

"Buscan un andamiaje jurídico para favorecer la rentabilidad de las grandes empresas. Pretenden vaciar ahora la CNEA porque buscan su privatización. No los vamos a dejar", advirtió.

Cuestionamientos a las cifras oficiales

El titular de ATE también puso en duda los datos difundidos por el Gobierno respecto de la reducción del empleo público. Según señaló, los registros del sindicato no coinciden con la cifra oficial de unos 70.000 trabajadores desvinculados del Estado desde el inicio de la actual gestión.

En ese marco, apuntó contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien calificó como "uno de los mayores verdugos" de los empleados estatales.

"Lo recordamos riéndose y celebrando cada vez que anunciaba despidos en las conferencias de prensa", afirmó.

Asimismo, reclamó que se revisen las incorporaciones realizadas durante la gestión del ex funcionario y sostuvo que "la militancia rentada que llegó con Adorni se tiene que ir con él".

"En lugar de despedir trabajadores altamente capacitados deberían echar a los 249 ñoquis que fueron designados por Adorni", manifestó.

Según detalló, entre esos nombramientos habría asesores de comunicación, personal administrativo, cuatro choferes, diecinueve cargos jerárquicos e incluso una arquitecta. Además, aseguró que el gremio solicitó al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, un informe sobre esas designaciones.

"Queremos saber quiénes son esas personas, si realmente trabajan y qué funciones cumplen. Según nuestra información, solo 87 de los 249 asisten diariamente", afirmó.

Posible paro nacional

Frente al conflicto en la CNEA, Aguiar confirmó que ATE permanece "en estado de alerta y asamblea permanente" y que existe la posibilidad de profundizar el plan de lucha mediante una nueva huelga nacional.

El dirigente también denunció un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales y aseguró que el congelamiento salarial se convirtió en "una nueva forma de despido".

"El nivel de endeudamiento de los trabajadores se duplicó respecto del año pasado. Necesitamos un programa de desendeudamiento familiar y personal", sostuvo, al tiempo que cuestionó el rol del Banco Nación por, según dijo, priorizar créditos para funcionarios del oficialismo.

En el plano político, Aguiar defendió la autonomía sindical y cuestionó a sectores del movimiento obrero que, según afirmó, esperan un cambio de gobierno para enfrentar las políticas oficiales.

"Muchos dirigentes dicen que no hay solución gremial sin solución política y entonces se quedan cruzados de brazos esperando al 2027. Nuestro pueblo no puede esperar tanto", señaló.

También dirigió críticas hacia algunos sectores de la CGT al sostener que "recién ahora dicen que existen condiciones para salir a la calle", cuando, a su entender, "las condiciones se fueron construyendo con cada movilización y cada paro".

Por último, consideró que la salida de Manuel Adorni del Gobierno no modifica la situación política del oficialismo.

"Con la salida de Adorni el Gobierno no puede creer que se lava la cara. No se la lava", afirmó, y concluyó que el respaldo social a la administración nacional comenzó a debilitarse porque "los argentinos están empezando a despertar".