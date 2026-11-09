Mariano Cascallares recibió el saludó del Papa León XIV

Se trata de Marta Griselda Torres, quien le contó que no puede caminar ni ver y que, después de atravesar situaciones de rechazo, encontró en ese lugar un espacio de contención y amor. "En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios", expresó ante el Pontífice.

La historia impactó al Santo Padre, que debió secarse las lágrimas mientras escuchaba sus palabras. Como gesto de agradecimiento, la mujer también le acercó un libro que escribió sobre su experiencia dentro de la institución.

El encuentro formó parte de una jornada especial para la comunidad de Claypole. Allí, el líder de la Iglesia católica compartió tiempo con residentes, religiosos y fieles, y destacó el trabajo cotidiano que realizan quienes acompañan a las personas con discapacidad.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", sostuvo durante su mensaje, que será inolvidable para todos los presentes de la comunidad.

Además, valoró la tarea de la institución y aseguró que su labor representa un ejemplo para la sociedad. "La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz", afirmó.

En otro tramo de su discurso, León XIV expresó sus ansias de que Argentina impulse una nueva generación de personas comprometidas con la solidaridad. "Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre la exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo", manifestó.

También remarcó el valor de quienes viven en el Cottolengo y pidió dejar de considerar sus vidas como una carga. "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición", señaló, al destacar que sus experiencias ayudan a recordar la dignidad de cada ser humano.

Por último, definió al establecimiento como "una comunidad fraterna de puertas abiertas" y sostuvo que espacios como ese "tienen mucho que decir a las sociedades". También, recordó que las personas con impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como "amigos de Jesús y amados especialmente por él".