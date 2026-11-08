El Papa León XIV llegó al país y comenzó una visita que movilizará a millones de personas

Las celebraciones eucarísticas multitudinarias se destacarán como otro de los ejes centrales del viaje apostólico. El Santo Padre presidirá misas masivas al pie del Monumento a los Españoles en Palermo, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la ciudad de Córdoba y en la Basílica de Luján; lugar emblemático que marcará el próximo miércoles marcará el cierre de su recorrido por el país.

Frente a la estimación oficial de que más de siete millones de personas se movilizarán durante las jornadas de la visita, el Gobierno diseño un operativo sin precedentes. Coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de un Comando Unificado, el plan afectará a cerca de 50.000 efectivos pertenecientes a las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas, apoyados por la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.