La misa de León XIV en Palermo: mensaje sobre la familia y advertencias por el trabajo precario y las adicciones

Ante dos millones de fieles en el Monumento a los Españoles, el Pontífice también recordó a Francisco y pidió que los hogares sean protagonistas de la evangelización.
En un día radiante de espiritualidad, el Papa León XIV logró unir a dos millones de personas con un mensaje basado en la centralidad de la familia, el diálogo y la convivencia en la Santa Misa que se realizó en el Monumento de los españoles.
Fue una celebración religiosa que terminó con la eucaristía y emocionó a todos, los que estuvieron cerca y más lejos: con las banderas blancas y amarillas del Vaticano la multitud ocupó un corredor de casi 3 kilómetros a lo largo de la Avenida del Libertador. Anoche, antes de que se abrieran los accesos, ya había filas para entrar. El lema de la convocatoria fue: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.
Se destacó la presencia del presidente Javier Milei, dirigentes políticos como Jorge Macri y representantes de la Iglesia. En su discurso, puso el foco en el lugar que ocupa la familia en la sociedad argentina y advirtió sobre distintas problemáticas sociales.
"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo", expresó el Pontífice. Además, destacó su importancia para transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.
En esta línea, llamó a defender el modelo familiar frente a los cuestionamientos actuales: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", sostuvo ante la multitud.
Pasadas las 11 de la mañana, una explosión de aplausos y gritos recibió al Santo Padre cuando salió desde el túnel de Libertador, a la altura de Olleros, y recorrió saludando a la gente hasta el Monumento de los españoles. “¡Que viva el papa León! ¡Que viva el papa León! ¡Que viva el papa León!”, fue el grito de la multitud.
El Papa también describió las dificultades que atraviesan numerosos hogares y mencionó la falta de estabilidad, los problemas económicos, la violencia doméstica y las separaciones dolorosas. Entre sus principales preocupaciones, hizo especial hincapié en el trabajo precario y las adicciones que afectan a los jóvenes.
"Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", señaló.
Frente a ese escenario, transmitió un mensaje de esperanza y destacó el papel de la fe para afrontar las crisis: "En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza". También afirmó que Cristo representa el fundamento sobre el cual pueden sostenerse tanto las familias como la sociedad.
En otro momento de la homilía, recordó a su antecesor y recuperó una de sus reflexiones sobre el papel de los hogares en la vida religiosa. "Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", manifestó.
Además, al referirse al episodio bíblico de la expulsión de los vendedores del templo, cuestionó la idea de establecer una relación de intercambio con Dios. "Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien", explicó.
Para cerrar, convocó a las familias argentinas a convertirse en protagonistas de la evangelización y acompañar la tarea de la Iglesia local. Finalmente, encomendó al país a la protección de la Virgen de Luján y San José: "Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia".
Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresó el orgullo por haber organizado la llegada del Sumo Pontífice: “Es una alegría ver a un pueblo compartir este momento único, gente que se siente convocada por un pastor que viene a dejarnos un mensaje sobre lo importante que es la familia; el diálogo y el encuentro, es una gran oportunidad para demostrar una sociedad unida”. Este domingo, le entregó a León XIV la Llave de la Ciudad, en un gesto que constituye la mayor expresión de bienvenida, hospitalidad y aprecio. Sentado junto al presidente Javier Milei, lo acompañó su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y su hijo Vito.
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