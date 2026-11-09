La misa de León XIV en Palermo: mensaje sobre la familia y advertencias por el trabajo precario y las adicciones

En esta línea, llamó a defender el modelo familiar frente a los cuestionamientos actuales: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", sostuvo ante la multitud.

Pasadas las 11 de la mañana, una explosión de aplausos y gritos recibió al Santo Padre cuando salió desde el túnel de Libertador, a la altura de Olleros, y recorrió saludando a la gente hasta el Monumento de los españoles. “¡Que viva el papa León! ¡Que viva el papa León! ¡Que viva el papa León!”, fue el grito de la multitud.

Las preocupaciones de León XIV por la realidad social

El Papa también describió las dificultades que atraviesan numerosos hogares y mencionó la falta de estabilidad, los problemas económicos, la violencia doméstica y las separaciones dolorosas. Entre sus principales preocupaciones, hizo especial hincapié en el trabajo precario y las adicciones que afectan a los jóvenes.

"Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", señaló.

El recorrido del Papa León XIV en el papamóvil.

Frente a ese escenario, transmitió un mensaje de esperanza y destacó el papel de la fe para afrontar las crisis: "En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza". También afirmó que Cristo representa el fundamento sobre el cual pueden sostenerse tanto las familias como la sociedad.

During his visit to the Don Orione Care Center in Argentina, Pope Leo XIV prayed that Christ’s love may triumph over individualism and exclusion, reminding Argentinians that “charity will save the world” because “God is love.” https://t.co/9yzb5CgORL — Vatican News (@VaticanNews) November 9, 2026

El recuerdo de Francisco y un llamado a evangelizar

En otro momento de la homilía, recordó a su antecesor y recuperó una de sus reflexiones sobre el papel de los hogares en la vida religiosa. "Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", manifestó.

Además, al referirse al episodio bíblico de la expulsión de los vendedores del templo, cuestionó la idea de establecer una relación de intercambio con Dios. "Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien", explicó.

Para cerrar, convocó a las familias argentinas a convertirse en protagonistas de la evangelización y acompañar la tarea de la Iglesia local. Finalmente, encomendó al país a la protección de la Virgen de Luján y San José: "Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia".

La multitudinaria misa del Papa León XIV.

Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresó el orgullo por haber organizado la llegada del Sumo Pontífice: “Es una alegría ver a un pueblo compartir este momento único, gente que se siente convocada por un pastor que viene a dejarnos un mensaje sobre lo importante que es la familia; el diálogo y el encuentro, es una gran oportunidad para demostrar una sociedad unida”. Este domingo, le entregó a León XIV la Llave de la Ciudad, en un gesto que constituye la mayor expresión de bienvenida, hospitalidad y aprecio. Sentado junto al presidente Javier Milei, lo acompañó su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y su hijo Vito.