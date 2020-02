"Marley es un gran presentador de chongos y me dijo que conocía a un pibe fachero. Cuando me mostró las fotos no me gustaba tanto, pero él insistía en que el chico me quería conocer. Cuestión que un día el chico me llamó, me dijo que estaba en un bar y que vaya", comenzó contando la actriz.

"Empezamos a hablar y me pareció más bello físicamente de lo que aparecía en la foto. Pero él siempre me decía que no le pregunte a qué se dedicaba, no me contestaba", aseguró.

La relación no prosperó y con el tiempo Marley le dijo: "¿Sabés a quién metieron preso?". Yo le dije que ni idea", contó la actriz, que pensó que se trataba de un amigo en común.

"Metieron preso al pibe que te presenté. No sabés lo que pasó... parece que era traficante", dijo entre risas.