Zaira Nara calentó los Juegos Olímpicos de Invierno

La modelo y conductora subió una serie de fotos y videos desde el norte de Italia, posando con muy poca ropa.
Zaira Nara calentó las redes sociales al mostrarse en traje de baño en Valtellina, zona alpina de Italia en el norte de la Lombardía, donde actualmente se están realizando los Juegos Olímpicos de Invierno.
La modelo y conductora viajó junto a una marca de bebidas alcohólicas para asistir a distintos eventos relacionados con las actividades deportivas que se realizan.
Desde su llegada, la menor de las dos hermanas Nara mostró en su cuenta personal de Instagram cómo se preparara para salir a la nieve y a las bajas temperaturas que se registran en todo el Hemisferio Norte.
Pero el intenso frío la influencer no dejó de presumir sus curvas y subió una serie de video, en el primero se la ve con un pequeño bikini negro junto a un iglú de fondo, sin importarle el frío intenso que había en el lugar, mientras que en segundo, se encuentra en un hidromasaje climatizado junto con otra modelo.
En el tercero de los videos, se ve a las dos modelos desde un dron, disfrutando del hidromasaje rodeadas de la nieve, y las bajas temperaturas que tienen actualmente en Valtellina, zona al norte de Italia, donde se realizan los Juegos Olímpicos de Invierno.
