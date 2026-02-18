Cierra Fate: 920 despidos y el fin de una histórica fábrica de neumáticos

Según allegados a la empresa, no se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo. “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde: empleados, proveedores y bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”, aseguraron. Todos los trabajadores serán indemnizados conforme a la legislación vigente.

Propiedad de la familia Madanes Quintanilla, Fate fue fundada en 1940 y se convirtió en un emblema de la industria nacional. Bajo la conducción de Javier Madanes Quintanilla, también titular de Aluar, la firma sostuvo durante décadas una fuerte presencia en el mercado interno y en el exterior.

image.png El empresario Javier Madanes Quintanilla, también presidente de Aluar, enfrenta el final de una de las marcas históricas del sector neumático argentino.

Crisis estructural y conflictos sindicales

Fuentes cercanas a Fate señalaron que la empresa arrastraba pérdidas desde hacía años, pero que el aumento de las importaciones, principalmente de neumáticos provenientes de Asia, terminó de erosionar su competitividad. En mayo de 2025 se registró un récord mensual de más de 860.000 cubiertas importadas, el nivel más alto en más de dos décadas, un flujo que obligó a las marcas nacionales a reducir precios hasta un 15% y profundizó el deterioro financiero del sector.

Ya en 2024, la compañía había advertido sobre una “sostenida pérdida de competitividad exportadora” y desvinculado a 97 trabajadores. En ese momento mencionó como principales condicionantes la elevada carga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, los altos costos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial.

En ese marco, el sector del neumático atravesó en 2022 un prolongado conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, que paralizó las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone. Entonces, Javier Madanes Quintanilla calificó la situación como un escenario que “impide producir”.

Meses atrás, durante el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta y protagonizó un tenso cruce con el líder del gremio, en medio de cuestionamientos por la apertura de importaciones.

En un breve comunicado fechado este 18 de febrero, el Directorio de la empresa afirmó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, y destacó su trayectoria de inversión tecnológica, liderazgo en neumáticos radiales y presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina.

El predio industrial de San Fernando, de más de 157.000 metros cuadrados sobre un terreno de 40 hectáreas, tiene capacidad para producir más de 5 millones de cubiertas al año. Aún no se informó cuál será el destino de esas instalaciones.

Con su cierre, Fate se convierte en la primera gran compañía industrial argentina que abandona definitivamente su actividad en los últimos años, en un contexto de fuerte reconfiguración del entramado productivo local.