Más de mil vecinos participaron de la Expo Producción y Empleo en Plaza Libertad

Desde el Gobierno de la Comunidad se enfatizó que el bienestar de las familias lomenses se construye mediante una gestión asociada que no trabaja de forma aislada, sino junto a sus instituciones. "Gobernar es estar presentes para potenciar cada proyecto y cuidar el empleo de nuestra gente", destacó la funcionaria durante su visita a la exposición. Aquellos interesados en potenciar su producción o que se encuentren en búsqueda activa de empleo pueden acceder a los recursos digitales del municipio a través de la web oficial de gestión de Empleo, Producción y Comercio, o cargar directamente su currículum en la plataforma especializada de la comuna.