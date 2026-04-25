Más de mil vecinos participaron de la Expo Producción y Empleo en Plaza Libertad

El Municipio desplegó una jornada de vinculación entre el sector privado, el académico y los emprendedores locales. La iniciativa buscó potenciar la comercialización regional y ofrecer herramientas concretas para la inserción laboral y la formación profesional.
Con el fin de dinamizar el entramado productivo local y fortalecer el mercado de trabajo, se llevó a cabo una nueva edición de la Expo Producción y Empleo en la Plaza Libertad de Lomas de Zamora, que congregó a más de un millar de visitantes. El encuentro se consolidó como un espacio de articulación entre el Estado municipal, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), las cooperativas y los emprendedores bajo la consigna "Hecho en Lomas en Comunidad".
La jornada funcionó como una plataforma de visibilización para el talento local, permitiendo que diversos proyectos productivos accedieran a nuevas oportunidades de comercialización y asesoramiento técnico. Uno de los pilares del encuentro fue el apoyo estatal directo a través de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA). Los equipos técnicos de la institución trabajaron junto a los emprendedores en el diseño de estrategias de marketing y publicidad, con el fin de dotar a las producciones locales de herramientas competitivas para expandir su alcance en el mercado digital y presencial.
Durante la actividad, la jefa de Gabinete lomense, Sol Tischick, subrayó la importancia de la vinculación real con los sectores del trabajo. En este sentido, valoró que se mantuvieron diálogos con representantes de la cooperativa Cotramel y del sindicato SMATA, resaltando el valor de la industria nacional como motor de la economía citadina.
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) tuvo una participación protagónica, vinculando la formación académica con la práctica profesional. Esta sinergia busca que los jóvenes del distrito encuentren oportunidades de inserción laboral en su propio territorio, cerrando la brecha entre el conocimiento universitario y las demandas actuales de las empresas e industrias radicadas en Lomas. Asimismo, el Municipio puso a disposición sus dispositivos de intermediación laboral, permitiendo que los vecinos cargaran sus perfiles profesionales en la base de datos municipal; accedieran a información sobre programas de capacitación constante; y se interiorizaran sobre las herramientas de gestión para la habilitación y crecimiento de microemprendimientos.
Desde el Gobierno de la Comunidad se enfatizó que el bienestar de las familias lomenses se construye mediante una gestión asociada que no trabaja de forma aislada, sino junto a sus instituciones. "Gobernar es estar presentes para potenciar cada proyecto y cuidar el empleo de nuestra gente", destacó la funcionaria durante su visita a la exposición. Aquellos interesados en potenciar su producción o que se encuentren en búsqueda activa de empleo pueden acceder a los recursos digitales del municipio a través de la web oficial de gestión de Empleo, Producción y Comercio, o cargar directamente su currículum en la plataforma especializada de la comuna.