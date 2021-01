Selena Gómez lanzó "De una vez", su single en español

Con su más reciente álbum, RARE, Selena logró su primer No. 1 en el Billboard Hot 100 con el single "Lose You To Love Me", y el álbum debutó en el No. 1 en la lista Billboard 200.

ALL DSP IMAGE.jpg Selena Gómez presenta "De una vez" su primer single en español

Abrazando su herencia como una orgullosa latina, por ser hija del mexicano Ricardo Joel Gómez junto a la actriz norteamericana Mandy Teefey ,Selena decidió sumergirse en su cultura. “Me siento increíblemente orgullosa de mi origen latino. Fue muy poderoso volver a cantar en español, 'De Una Vez' es un hermoso tema de amor”, expresó la cantante.

Para darle vida a la canción, la compositora eligió a los creadores más influyentes de la industria latina a fin de otorgarle al tema la fuerza que merecía. Es por eso que hizo equipo con el productor, ganador de múltiples Grammys® Latino, Tainy junto con Albert Hype, Jota Rosa y NEON16. Y sumó al dúo de Los Pérez -Tania Verduzco y Adrián Pérez- para dirigir el video musical que la acompaña.

"De Una vez" es un single que destaca la sanación personal, el empoderamiento y amor y con el video buscaron representar metafóricamente el crecimiento personal y creativo de la cantante. "R odeada por imágenes de realismo mágico, ingresa a habitaciones que representan su evolución, reflejada en maravillosos efectos visuales como un sueño en movimiento", explicaron sus representantes.

"De una vez por todas, soy más fuerte sola", es una de las frases que se destacan en la canción de la artista recientemente nombrada por la Academia Latina de la Grabación® como una de las "Damas Líderes del Entretenimiento" del 2020.

Pero la fortaleza de la intérprete va más allá y con ella busca ayudar a miles de personas. Es por ello que en el 2020, Selena Gómez, lanzó su línea de belleza RARE Beauty en exclusiva con Sephora en los EEUU, Canadá y México y fundó el RARE Impact Fund, comprometiéndose a recaudar $100 millones de dólares para servicios de salud mental, para personas en comunidades desfavorecidas.