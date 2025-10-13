Hamás liberó a los 20 rehenes que tenía secuestrados en Gaza, entre ellos tres argentinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la región, donde planea discutir el acuerdo propuesto por él y los planes de posguerra con otros líderes.

Los cuerpos de los 28 rehenes muertos restantes también serán entregados como parte del acuerdo, aunque el momento exacto de ese acto no fue definido.

Los rehenes liberados

Hamás liberó a los veinte rehenes que tenía secuestrados en dos tandas. Primero entregó a siete que fueron identificados como Matan Angrest, los hermanos Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal.

Más tarde fueron liberados Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival; Matan Zangauker (25), secuestrado en su casa de Nir Oz junto a su pareja y Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024,

Tres argentinos

Entre los liberados por Hamás, se encuentran los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; y Eitan Horn (38), secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Rehenes liberados argentinos 13 10 25 M Rehenes argentinos liberados por Hamás el 13 de octubre de 2025

Una guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás lanzaron un ataque sorpresa en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel lanzó una respuesta militar casi inmediata, que provocò la muerte de más de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, entre civiles y combatientes, la mitad de los muertos eran mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

El número de muertos crecerá a medida que se saquen cuerpos de los escombros antes inaccesibles por los combates.

La guerra destruyó grandes extensiones de Gaza y ha desplazado a alrededor del 90 por ciento de sus dos millones de residentes. También desencadenó otros conflictos en la región, provocó protestas en todo el mundo y generó acusaciones de genocidio que Israel niega.