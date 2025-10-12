Luis Caputo negó una dolarización y afirmó que EE.UU. seguirá apoyando el peso argentino

El funcionario habló tras su regreso de una semana en Washington, donde terminó de definir los detalles del acuerdo bilateral que derivó en un swap por 20 mil millones de dólares y operaciones de compra de bonos y moneda argentina.

En una entrevista con Luis Majul (LN+), Caputo explicó que la cooperación con el gobierno de Donald Trump busca “contener la presión sobre el dólar” y consolidar la estabilidad financiera luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Consultado sobre la posibilidad de dolarizar la economía, respondió con firmeza: “Sí, está descartada”. Aunque reconoció que “la dolarización puede ser una alternativa”, aclaró que “lo que se busca es el mecanismo monetario y cambiario que permita crecer lo más pronto posible”.

Respecto del papel de Estados Unidos, el ministro destacó que “todas las herramientas están sobre la mesa” y precisó que el país del norte “seguirá comprando en el mercado libre de cambios, en el dólar financiero, en el dólar futuro y en bonos”. De ese modo, confirmó que Washington continuará respaldando el esquema actual.

Caputo rechazó las versiones que sugieren un condicionamiento político por parte de la Casa Blanca. “Es un disparate decir que esto significa intervencionismo. Es la noticia más importante desde que tengo uso de razón: la potencia más grande del mundo nos está diciendo que si seguimos este camino económico, nos va a ir bien”, afirmó.

El titular del Palacio de Hacienda consideró que el vínculo bilateral “beneficia a ambos países” y ponderó la relación construida por el presidente Javier Milei. “El presidente invirtió muchísimo tiempo en esta relación. Estados Unidos ve a la región con interés y considera a la Argentina su principal aliado. Para ellos es importante mostrar al mundo que a sus aliados les va bien”, sostuvo.

El ministro también atribuyó parte del apoyo estadounidense a “un ataque político del kirchnerismo”, que, según dijo, “fue bastante explícito”.

En otro tramo de la entrevista, Caputo reconoció que uno de los desafíos internos del Gobierno es reconstruir la confianza con los gobernadores. “La relación se resquebrajó, pero vamos a trabajar para reconstruir eso”, aseguró. Admitió, además, que “fue un error no haberme involucrado más en lo político”, aunque destacó que mantiene “una excelente relación con la mayoría” de los mandatarios provinciales.

Finalmente, diferenció entre los gobernadores que “quieren un país mejor” y aquellos “que buscan que al país le vaya mal”, en alusión al kirchnerismo y al espacio Provincias Unidas, que ha intensificado sus críticas al Gobierno nacional.