Homenaje a Rodolfo Walsh en San Martín

Con la realización de un festival de literatura policial en Universo San Martín, 25 de Mayo 1869, a días de cumplirse los 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, que el desaparecido escritor reflejó en su libro Operación Masacre.
Este sábado de 10 a 19 en Universo San Martín, 25 de Mayo 1869, se realizará el Festival de Literatura Policial Homenaje a Rodolfo Walsh. Escribir contra el silencio, con entrada libre y gratuita, en el marco de las actividades por los 43 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos y los 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, hecho que precisamente denunció Walsh a través del libro Operación Masacre.
Ocurrieron el 9 de junio de 1956, y dejaron como saldo cinco muertos -Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión- y siete sobrevivientes. Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Miguel Angel Giunta, Juan Carlos Livraga y Julio Troxler. Walsh se contactó con varios de ellos para elaborar el texto. Un monolito recuerda el sangriento hecho, en 9 de Julio (calle 101) entre Sáenz Peña y Camino de Cintura.
Organizado por el Programa Municipal de Lectura San Martín Lee, Universo San Martín y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina (ALIJA) contará con clubes de lectura, talleres, presentaciones de libros, conversatorios y propuestas para los niños, con la participación de destacados escritores, periodistas e investigadores del género policial.
La programación establece que a las 10, en el Club de Lectura, el autor Oscar Tabernise desarrollará el tema "¿Por qué nos fascinan los crímenes". Desde las 14 se realizará un taller de escritura policial, a cargo de Daniel Frini. A las 15, el conversatorio "La construcción del policial a partir de la realidad", con Daniel Giarone y Gastón Intelisano. A las 16, la actividad para niños "Resolver el enigma", con Mario Méndez y Teté Giacuboni, organizada por ALIJA. A la misma hora, presentación del libro "El tatuaje de la pólvora", a cargo de Patricia Russomando. Y a las 17, "Literatura y periodismo policial. Entre la ficción, el archivo y la militancia", con Juan Carrá.
Durante toda la jornada funcionará una Feria del Libro Policial, que reunirá a editoriales y librerías especializadas: El Sobaco Ilustrado, Páginas Amarillentas, Ediciones Ignotas, Nuestro Arcón y Color Local, ofreciendo al público la posibilidad de conocer catálogos, conversar con editores y adquirir publicaciones vinculadas al género.
Desde la organización se señaló que la figura de Rodolfo Walsh, pionero del periodismo de investigación y autor fundamental de la literatura argentina, será el eje que atravesará el encuentro, pensado como un espacio para reflexionar sobre la escritura, la verdad, la justicia y el papel de la literatura frente al silencio.