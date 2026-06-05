Homenaje a Rodolfo Walsh en San Martín

Durante toda la jornada funcionará una Feria del Libro Policial, que reunirá a editoriales y librerías especializadas: El Sobaco Ilustrado, Páginas Amarillentas, Ediciones Ignotas, Nuestro Arcón y Color Local, ofreciendo al público la posibilidad de conocer catálogos, conversar con editores y adquirir publicaciones vinculadas al género.

Desde la organización se señaló que la figura de Rodolfo Walsh, pionero del periodismo de investigación y autor fundamental de la literatura argentina, será el eje que atravesará el encuentro, pensado como un espacio para reflexionar sobre la escritura, la verdad, la justicia y el papel de la literatura frente al silencio.