Tres de Febrero: vecinos marchan para decirle no a la construcción de una alcaidía en El Libertador

“Acá es donde tenemos que hacer escuchar la voz del pueblo, que nos escuchen, que sepan que no queremos una alcaldía. Ya no queremos escuchar siempre el mismo discurso, sabemos y nos informamos con vecinos, familiares de gente detenida, presidiarios y la misma policía, y siempre es la misma respuesta: no dejen que les pongan eso a 50 metros de sus casas. Es un impacto desfavorable para el barrio y todas las localidades a su alrededor”, sostuvieron los pobladores de Tres de Febrero que se oponen al polémico proyecto.

Según dejaron en claro los frentistas, los principales fundamentos para repudiar la construcción de la alcaidía en la zona son el sitio donde estaría emplazada la edificación (en un predio ubicado en Camino del Buen Ayre y Arroyo Morón, en la localidad de El Libertador), y la falta de un estudio de impacto ambiental para tal fin.

“Hay una placita a menos de 30 metros, 20 metros de una canchita de fútbol donde todos los días hay niños jugando; a 20 metros del club J.J. Urquiza donde centenas de chicos van a entrenar todos los días; a 100 metros, un centro comunitario, donde rescatan personas con adicciones, jardín, comedor y muchas actividades más, y están muy preocupados por este proyecto ya que saben todas las dificultades que esto les ocasiona”, subrayaron.

En junio de 2021, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó la expropiación de inmuebles en distintos municipios para la construcción de alcaidías que albergarán internos del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB).

Previo a eso, el gobierno bonaerense celebró un convenio con la Nación que establece fondos por 18 mil millones de pesos para la construcción de tres unidades penitenciarias en Moreno, Mercedes y Florencio Varela; y 10 alcaidías en Moreno, Tres de Febrero, Tigre, La Plata, Hurlingham, Morón, La Matanza, Ezeiza, Lanús y Quilmes.

Dichas obras incluyen espacios educativos y de formación laboral, destinados a mejorar la reinserción social y disminuir la tasa de reincidencia.

“Queremos dejar en claro que no estamos en contra de este proyecto, pero sí de su ubicación, ya que sabemos que esto trae consigo un cambio ambiental drástico en nuestro hábitat. Queremos que los responsables realicen la reubicación de este proyecto ya que tenemos muchos focos de contaminación con los que vivimos hace décadas”, expresaron los habitantes de Tres de Febrero.