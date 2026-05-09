Remodelarán la plataforma central de Ciudadela y renovarán tramos de vías y pasos a nivel

Además se renovarán los pasos a nivel vehiculares y peatonales de Boyacá, Nazca, Segurola, Barragán, Cuzco -en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)-, Granaderos y 9 de Julio -en Ciudadela- y los exclusivamente peatonales de Rodríguez Peña y Juan Chassaing -en Ramos Mejía-.

Por otra parte, se mejorarán los cruces vehiculares y peatonales de Donato Alvarez, Terrero, Caracas, Cayetano Rodríguez, Artigas, Carrasco y Corro y los exclusivamente peatonales de Fray Luis Beltrán y Granaderos, todos en CABA. Las ventanas de trabajo se desarrollarán de lunes a viernes de 23 a 3.30 y los fines de semana, desde las 23.30 del sábado a las 4.30 del domingo.

Además, se remodelará la plataforma central de la estación Ciudadela -que se utiliza eventualmente, en caso de inconvenientes en las vías generales, por donde circulan los trenes que se detienen en todas las estaciones- en algún punto entre Liniers y Haedo- para lo cual se demolerá la existente. También se intervendrá el cruce peatonal subterráneo, que conecta la misma con la avenida Rivadavia y la avenida Maipú. La renovación de ese andén había sido licitada en 2022, pero fue anulada en 2024.

Por otra parte, Ciudadela fue una de las estaciones intervenidas por la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), en un programa que incluyó inicialmente Villa Luro (que posteriormente fue nuevamente remodelada, ya durante la operación estatal) y Paso del Rey.

En consecuencia, los trenes que se detienen en todas las estaciones seguirán circulando por las vías generales entre Liniers y Haedo y deteniéndose en las plataformas laterales de Ciudadela y Ramos Mejía, aunque el andén central de esta última debería estar concluido en julio, marcando el final de una obra de remodelación iniciada hace 10 años.