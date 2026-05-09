Remodelarán la plataforma central de Ciudadela y renovarán tramos de vías y pasos a nivel

Las obras están contempladas en una licitación convocada por Trenes Argentinos Infraestructura, que fijó la apertura de los sobres con las ofertas de los interesados para el 6 de julio. Se extenderán por 600 días.
La renovación de pequeños tramos de vías en la Línea Sarmiento entre Villa Luro y Liniers, la eliminación de varios enlaces que no se utilizan en Ciudadela y Ramos Mejía, la renovación de de pasos a nivel vehiculares y exclusivamente peatonales y la remodelación de la plataforma central de la estación Ciudadela está contemplada en una licitación -la 4/2026- convocada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA), cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos Infraestructura, que establece que los sobres con las propuestas se abrirán el 6 de julio. El plazo de obra es de 600 días (alrededor de 20 meses).
Los trabajos de renovación se ejecutarán en la vía general 1 (ascendente) entre los kilómetros 10,285 y 13,190 y en la vía general 2 (descendente) entre los kilómetros 9,950 y 10,100 y entre los kilómetros 10,285 y 13,190, en todos los casos en la zona de Liniers. Paralelamente, se renovará también el sistema de tercer riel por un sistema de acero inoxidable/aluminio.
Asimismo, tanto en Ciudadela como en Ramos Mejía se retirarán los ocho Aparatos de Vía (ADV) -conocidos también como enlaces de vía- que unían la general con la local y la local con la general, que están fuera de servicio desde hace varios días, y en los que los trenes deben circular a no más de 30 kilómetros por hora. Consecuentemente, también se modificará la señalización existente, desmontándose las señales identificadas como C75L, C81G, C76G, C82L, RM91L, RM105G, RM98L y RM100G (las primeras letras indican de qué lugar son: C, Ciudadela, RM, Ramos Mejía, y la última, la vía: L, local, G, general).
Además se renovarán los pasos a nivel vehiculares y peatonales de Boyacá, Nazca, Segurola, Barragán, Cuzco -en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)-, Granaderos y 9 de Julio -en Ciudadela- y los exclusivamente peatonales de Rodríguez Peña y Juan Chassaing -en Ramos Mejía-.
Por otra parte, se mejorarán los cruces vehiculares y peatonales de Donato Alvarez, Terrero, Caracas, Cayetano Rodríguez, Artigas, Carrasco y Corro y los exclusivamente peatonales de Fray Luis Beltrán y Granaderos, todos en CABA. Las ventanas de trabajo se desarrollarán de lunes a viernes de 23 a 3.30 y los fines de semana, desde las 23.30 del sábado a las 4.30 del domingo.
Además, se remodelará la plataforma central de la estación Ciudadela -que se utiliza eventualmente, en caso de inconvenientes en las vías generales, por donde circulan los trenes que se detienen en todas las estaciones- en algún punto entre Liniers y Haedo- para lo cual se demolerá la existente. También se intervendrá el cruce peatonal subterráneo, que conecta la misma con la avenida Rivadavia y la avenida Maipú. La renovación de ese andén había sido licitada en 2022, pero fue anulada en 2024.
Por otra parte, Ciudadela fue una de las estaciones intervenidas por la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), en un programa que incluyó inicialmente Villa Luro (que posteriormente fue nuevamente remodelada, ya durante la operación estatal) y Paso del Rey.
En consecuencia, los trenes que se detienen en todas las estaciones seguirán circulando por las vías generales entre Liniers y Haedo y deteniéndose en las plataformas laterales de Ciudadela y Ramos Mejía, aunque el andén central de esta última debería estar concluido en julio, marcando el final de una obra de remodelación iniciada hace 10 años.
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