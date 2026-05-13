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El Indec informa la inflación de abril: qué estiman las consultoras

En marzo el aumento de precios fue de 3,4% y se prevé una desaceleración para abril, según el relevamiento publicado por distintos economistas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves la inflación registrada en abril, la cual habría mostrado una desaceleración respecto a marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada.

La inflación del tercer mes fue del 3,4%, por lo que el primer trimestre de 2026 acumuló un alza del 9,4% cuando para todo el año, el Gobierno había estimado en la Ley de Presupuesto una suba del 10%, luego del 31,4% registrado a lo largo del 2025

Como referencia a una baja en el nivel de aumentos de precios cabe recordar que la seman pasada la Dirección de Estadísticas del Gobierno porteño registrp una inflación del 2,5% en abril, por debajo del 3% de marzo.

Las proyecciones de la inflación de abril

Distintas consultoras confirmaron la desaceleración, por lo que el Índice de Precios a consumidor (IPC) del cuarto mes quebraría la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo del 2025, cuando registró 1,5%.

El informe de EcoGo proyectó una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

ADEMÁS: La inflación de abril en CABA fue de 2,5% y mostró una desaceleración respecto de marzo

Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron el alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.

LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.

Mientras que el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril.

Especialistas coinciden con funcionarios del gobierno que afirmaron que en abril se registrará un descenso inflacionario.
Los precios de los alimentos dieron un respiro al bolsillo de los consumidores en el comienzo de mayo.

Los precios de los alimentos dieron un respiro al bolsillo de los consumidores en el comienzo de mayo.

Desde Libertad y Progreso (LyP) estimaron un IPC del 2,4% y explicaron los motivos de la desaceleración: “La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.

En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual. Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos que han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.

ADEMÁS: Consumo: el gasto privado cayó 0,6% en abril y quedó en nivles de octubre

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación mensual de 2,6%. A partir del cuarto mes en adelante, la desaceleración en el costo de vida iría de manera escalonada, siendo 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.

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