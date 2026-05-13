El Indec informa la inflación de abril: qué estiman las consultoras

En marzo el aumento de precios fue de 3,4% y se prevé una desaceleración para abril, según el relevamiento publicado por distintos economistas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves la inflación registrada en abril, la cual habría mostrado una desaceleración respecto a marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada.
La inflación del tercer mes fue del 3,4%, por lo que el primer trimestre de 2026 acumuló un alza del 9,4% cuando para todo el año, el Gobierno había estimado en la Ley de Presupuesto una suba del 10%, luego del 31,4% registrado a lo largo del 2025
Como referencia a una baja en el nivel de aumentos de precios cabe recordar que la seman pasada la Dirección de Estadísticas del Gobierno porteño registrp una inflación del 2,5% en abril, por debajo del 3% de marzo.
Distintas consultoras confirmaron la desaceleración, por lo que el Índice de Precios a consumidor (IPC) del cuarto mes quebraría la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo del 2025, cuando registró 1,5%.
El informe de EcoGo proyectó una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).
Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron el alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.
LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.
Mientras que el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril.
Desde Libertad y Progreso (LyP) estimaron un IPC del 2,4% y explicaron los motivos de la desaceleración: “La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.
En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual. Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos que han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.
Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación mensual de 2,6%. A partir del cuarto mes en adelante, la desaceleración en el costo de vida iría de manera escalonada, siendo 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.
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