La línea de colectivos 148, paralizada a 10 días de reiniciar sus servicios

En el comunicado antes mencionado, indicó que "(los trabajadores) transcurrieron 4 meses sin cobrar sueldos, faltando aún el cobro de acreencias salariales desde (El) Nuevo Halcón y la fracción de aguinaldo". Agregó que "pese a esa realidad, sumada a la falta de trabajo y de inversiones, Vicente López acordó con los trabajadores, con intervención del gremio y autoridades nacionales, recuperar el servicio con los puestos de trabajo".

Luego consideró que "la otra alternativa (por la presentada por DOTA) siempre era mejor desde el punto de vista de las empresas, pues el trabajador no obtenía más que la conservación de sus puestos de trabajo, sin reconocimiento alguno de las acreencias adeudadas por N.Halcón". Añadió que "sin embargo, Vicente López absorbió el personal para prestar los servicios, anticipó fondos en colaboración a los trabajadores y se consiguieron unidades de buena calidad en tiempo récord".

Seguidamente, el comunicado de Misión Buenos Aires en sus redes sociales destacó que "en el Día del Trabajador, se honró la dicha de tener trabajo iniciando los servicios con las unidades disponibles y con uniforme de la nueva compañía".

A continuación dio cuenta de cómo surgió el conflicto: "El lunes 11-5 se presentó CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) en el predio (por la cabecera de la línea 148) a hacer su trabajo de rutina constatando, información pública y disponible, la buena salud (sic) de las unidades".

Y denunció que "enterados los delegados del resultado de las inspecciones de CNRT, comenzaron a destruir los colectivos para argumentar sus dichos". Sostuvo que "todo esto ocurría el mismo día que habían comenzado a trabajar los 20 coches 0 kilómetro comprometidos oportunamente y aguardando las próximas 22 unidades articuladas que están en proceso de producción".

Misión Buenos Aires apuntó que "ninguno de estos 42 vehículos se fabrican de un instante al otro. Y en menos de 40 días estuvieron las herramientas de trabajo posibles a disposición para comenzar una nueva etapa, luego de sufrir más de 4 meses sin ingresos". Seguidamente aseguró que "algunos trabajadores, cuando advirtieron lo que ocurría, naturalmente se desentendieron de sus delegados y se produjeron algunos incidentes".

En el cierre del comunicado, aseveró que "por prudencia, se les indicó a los delegados que, como empresa vamos a priorizar la olla (sic) a favor de los trabajadores antes que inversiones que hace muchos años faltan hacer en el resto de la infraestructura tanto en el predio como en las cabeceras que se deben hacer (en obvia referencia a la instalación de baños reclamada por los conductores) como así también mejoras en las unidades".

Como informó este medio, la línea 148 volvió a circular el 1 de mayo, con 6 ramales con cabecera en Plaza Constitución: A, Cementerio por Hipólito Yrigoyen (ex C por Yrigoyen); B, La Capilla por Senzabello (ex C por Senzabello); D, Villa del Plata (ex H), G, Solano por 844 (ex E por 844); H, Solano por Monteverde (ex F por Monteverde) e I, Solano por San Martín (ex G por San Martín), no reanudando los denominados El Jalón y por Acceso.

Su regreso se logró a partir de un acuerdo suscripto el 1 de abril entre la Secretaría de Transporte de la Nación -que entonces estaba a cargo de Fernando Herrmann, quien asumió a fines de enero, y hace pocos días pasó a desempeñarse como titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura-, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial. Fue la solución a la quiebra del anterior operador, El Nuevo Halcón.

La medida significó que fuera descartada la propuesta del grupo DOTA, que consistía en que los ramales a Solano estuvieran a cargo de la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte (SAT) -del grupo DOTA- y los de Varela a cargo de Expreso Quilmes (línea 98) que pertenece en partes iguales a DOTA y Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85.

DOTA criticó ante la Secretaría de Transporte el acuerdo por el cual La Central de Vicente López se hace cargo de la 148, recordando que esa dependencia estatal le adjudicó a la misma un nuevo recorrido -en referencia a la línea 197- en vez de racionalizar el corredor, y a generar la inviabilidad definitiva de la línea 148 "y la partida de defunción de El Nuevo Halcón". De tal manera hizo referencia a que desde el 1 de setiembre del año pasado, varios de los ramales de la línea 129 -que cobra una tarifa de media distancia (denominada suburbana grupo II)- se transformaron en la línea 197, con una tarifa idéntica a las de otras líneas urbanas (técnicamente, suburbana grupo I), una medida que fue impugnada por Expreso Quilmes.