La inflación de abril fue del 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

image Indec: inflación de abril.

Los distintos rubros

El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,6% en abril de 2026, y acumuló en el año una variación de 12,3% superando el 10% que previo el gobierno para todo el año.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%).

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Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

Las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual regional fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento en alquileres y en electricidad, según Decreto 943/2025 y Res. 197 y 198; y Transporte en Cuyo y Patagonia.

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La inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses.



El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales

La variación en el nivel general… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

El mensaje de Luis Caputo por los datos de Inflación

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.

"La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, agregó el titular del Palacio de Hacienda.