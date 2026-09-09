Inauguraron nuevas dependencias en el Hospital Houssay de Vicente López

Soledad Martínez puntualizó: “Cada vez hay más vecinos que requieren atención de salud pública, vecinos que dejan de pagar su prepaga o no tienen obra social. La provincia de Buenos Aires no se ocupa de la salud de los bonaerenses. Nosotros nos hacemos cargo en este hospital municipal, y en todo nuestro sistema de salud, de atender cada vez a más vecinos de Vicente López. Por eso todas las obras y las mejoras que hacemos en este hospital son para atender de manera exclusiva a los vecinos de Vicente López".

El Hospital Houssay es una institución de referencia para la región, cuenta con más de 30 especialidades médicas y atiende a más de 85.000 vecinos por año. En los últimos años se llevó adelante un plan de modernización en la institución, con más de 30 obras de renovación.