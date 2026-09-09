Inauguraron nuevas dependencias en el Hospital Houssay de Vicente López

La intendenta Soledad Martínez advirtió que "cada vez hay más vecinos que requieren atención de salud pública, vecinos que dejan de pagar su prepaga o no tienen obra social".
El Municipio de Vicente López continúa ampliando y mejorando el Hospital Houssay con nuevas obras y espacios destinados a profesionales médicos, personal de enfermería y equipos administrativos, para seguir brindando una atención de calidad exclusiva para los vecinos de Vicente López. Estos trabajos se suman a las mejoras realizadas durante los últimos meses, entre ellas la incorporación de un nuevo Laboratorio de Bacteriología, la ampliación del servicio de Cardiología con cinco nuevos consultorios y la llegada de un ecógrafo de última generación, con tecnología avanzada de procesamiento de datos, visualización en alta definición y herramientas de Inteligencia Artificial.
La intendenta Soledad Martínez destacó la importancia de las mejoras realizadas este año: “Estamos renovando el Hospital Houssay, el hospital de referencia de Zona Norte de la provincia de Buenos Aires. Este hospital es municipal y año a año, mes a mes, seguimos ampliando y mejorando el servicio. Hoy estamos inaugurando salas que son para quienes nos cuidan, para los médicos, las enfermeras y los auxiliares. Ampliamos espacios, mejoramos instalaciones, compramos equipamiento nuevo con mejor tecnología. El plan de mejora de este hospital avanza”.
Como parte de los trabajos, el municipio incorporó un nuevo dormitorio para Clínica médica, se creó un espacio de trabajo para la evolución y seguimiento de historias clínicas, y se sumó una nueva estación de enfermería con visión integral de todo el piso de internación, optimizando el monitoreo y la atención de los pacientes. Además, se añadieron áreas de depósito y se amplió el sector destinado al almacenamiento de residuos patogénicos. También se renovó el mobiliario con escritorios, sillas, lockers para el personal y áreas de depósito destinadas a enfermería.
Las tareas permiten mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de salud para brindar una atención de calidad exclusiva para los vecinos de Vicente López, donde el municipio mantiene su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura y equipamiento para que los habitantes puedan acceder a un sistema de salud público de calidad y acompañar el crecimiento de la demanda.
Soledad Martínez puntualizó: “Cada vez hay más vecinos que requieren atención de salud pública, vecinos que dejan de pagar su prepaga o no tienen obra social. La provincia de Buenos Aires no se ocupa de la salud de los bonaerenses. Nosotros nos hacemos cargo en este hospital municipal, y en todo nuestro sistema de salud, de atender cada vez a más vecinos de Vicente López. Por eso todas las obras y las mejoras que hacemos en este hospital son para atender de manera exclusiva a los vecinos de Vicente López".
El Hospital Houssay es una institución de referencia para la región, cuenta con más de 30 especialidades médicas y atiende a más de 85.000 vecinos por año. En los últimos años se llevó adelante un plan de modernización en la institución, con más de 30 obras de renovación.