Brasil ratificó su apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas pese a la tensión con Milei

El encargado de Negocios brasileño, Eduardo Uziel, reafirmó que el respaldo es “invariable” desde 1833, en medio de la fuerte tensión entre presidentes.
Brasil volvió a respaldar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, pese al delicado momento que atraviesa la relación bilateral entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. El encargado de Negocios de Brasil en la Argentina, Eduardo Uziel, ratificó que el apoyo de su país a la posición argentina sobre las islas se mantiene desde 1833 y constituye una política de Estado.
La declaración se produjo durante la celebración del 204° aniversario de la independencia de Brasil, realizada en los salones del Teatro Colón. Ante una importante presencia de dirigentes políticos, empresarios y representantes diplomáticos, Uziel destacó los históricos vínculos entre ambos países y pidió preservar la relación más allá de las diferencias entre los gobiernos de turno.
“Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, sostuvo el diplomático, quien remarcó que la relación entre Argentina y Brasil debe mantenerse por encima de las circunstancias políticas.
Durante su discurso, Uziel recordó especialmente el respaldo brasileño a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, una postura que, según afirmó, se mantiene “invariable desde 1833”.
El encargado de Negocios brasileño definió ese respaldo como una “política de Estado siempre por convicción” y señaló que la amistad entre ambos países es “profunda, estratégica y mutuamente beneficiosa”.
Uziel también habló de la necesidad de “cultivar y fortalecer el vínculo, más allá de circunstanciales diferencias o desinteligencias” y recurrió a una referencia a Jorge Luis Borges para describir el particular momento que atraviesan las relaciones entre ambos países.
La celebración estuvo marcada, además, por la ausencia de funcionarios de alto rango de la Cancillería argentina. Entre los representantes vinculados al oficialismo estuvieron Federico Pinedo, el diputado Sebastián Pareja y la ex canciller Diana Mondino.
Ningún funcionario de alto rango del Palacio San Martín participó del encuentro, una situación que llamó la atención entre los diplomáticos presentes. La ausencia se produjo en medio de la fuerte disputa entre Javier Milei y Lula da Silva, agravada por el respaldo público del presidente argentino a Flávio Bolsonaro, rival del mandatario brasileño en las elecciones del próximo 4 de octubre.
La relación entre ambos gobiernos se deterioró todavía más luego de los fuertes cuestionamientos de Milei contra Lula. En agosto, el gobierno brasileño decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y dejar la representación diplomática a cargo de un encargado de Negocios. A su vez, el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, regresó al país.
Pese a ese escenario, Uziel buscó bajar el tono y destacó que “los presidentes pasan, los países quedan”. También sostuvo que Argentina y Brasil están “obligados a convivir” por la importancia estratégica del vínculo bilateral.
Entre los asistentes al cóctel estuvieron dirigentes del oficialismo, la oposición y distintos sectores del peronismo. También participaron los ex cancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana, el ex vicecanciller Eduardo Valdés, la ex gobernadora fueguina Rosana Bertone y los ex embajadores Jorge Argüello, Gabriel Fuks y Ricardo Alfonsín, entre otros. La actividad también contó con la presencia de diplomáticos de distintos países, entre ellos el británico David Cairns y el representante chino Wang Wei.
El respaldo brasileño a la Argentina se conoció pocos días después de que Milei anunciara nuevas medidas contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur. Según trascendió, el gobierno brasileño no había sido informado previamente sobre esas medidas, anunciadas por Milei durante una cadena nacional.
El escenario deja así una particular paradoja: mientras la relación política entre Milei y Lula atraviesa uno de sus peores momentos, Brasil mantiene firme su histórica posición a favor del reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.
El resultado de las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará mantenerse en el poder frente a Flávio Bolsonaro, será determinante para conocer cómo continuará el vínculo entre los dos principales socios del Mercosur.
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