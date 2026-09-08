Brasil ratificó su apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas pese a la tensión con Milei

El encargado de Negocios brasileño definió ese respaldo como una “política de Estado siempre por convicción” y señaló que la amistad entre ambos países es “profunda, estratégica y mutuamente beneficiosa”.

Uziel también habló de la necesidad de “cultivar y fortalecer el vínculo, más allá de circunstanciales diferencias o desinteligencias” y recurrió a una referencia a Jorge Luis Borges para describir el particular momento que atraviesan las relaciones entre ambos países.

La celebración estuvo marcada, además, por la ausencia de funcionarios de alto rango de la Cancillería argentina. Entre los representantes vinculados al oficialismo estuvieron Federico Pinedo, el diputado Sebastián Pareja y la ex canciller Diana Mondino.

Ningún funcionario de alto rango del Palacio San Martín participó del encuentro, una situación que llamó la atención entre los diplomáticos presentes. La ausencia se produjo en medio de la fuerte disputa entre Javier Milei y Lula da Silva, agravada por el respaldo público del presidente argentino a Flávio Bolsonaro, rival del mandatario brasileño en las elecciones del próximo 4 de octubre.

La relación entre ambos gobiernos se deterioró todavía más luego de los fuertes cuestionamientos de Milei contra Lula. En agosto, el gobierno brasileño decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y dejar la representación diplomática a cargo de un encargado de Negocios. A su vez, el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, regresó al país.

Pese a ese escenario, Uziel buscó bajar el tono y destacó que “los presidentes pasan, los países quedan”. También sostuvo que Argentina y Brasil están “obligados a convivir” por la importancia estratégica del vínculo bilateral.

Entre los asistentes al cóctel estuvieron dirigentes del oficialismo, la oposición y distintos sectores del peronismo. También participaron los ex cancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana, el ex vicecanciller Eduardo Valdés, la ex gobernadora fueguina Rosana Bertone y los ex embajadores Jorge Argüello, Gabriel Fuks y Ricardo Alfonsín, entre otros. La actividad también contó con la presencia de diplomáticos de distintos países, entre ellos el británico David Cairns y el representante chino Wang Wei.

El respaldo brasileño a la Argentina se conoció pocos días después de que Milei anunciara nuevas medidas contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur. Según trascendió, el gobierno brasileño no había sido informado previamente sobre esas medidas, anunciadas por Milei durante una cadena nacional.

El escenario deja así una particular paradoja: mientras la relación política entre Milei y Lula atraviesa uno de sus peores momentos, Brasil mantiene firme su histórica posición a favor del reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.

El resultado de las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará mantenerse en el poder frente a Flávio Bolsonaro, será determinante para conocer cómo continuará el vínculo entre los dos principales socios del Mercosur.