La intendenta de Vicente López Soledad Martinez remarcó la importancia de esa herramienta para proteger a los vecinos: “Estamos presentando el muro digital, que básicamente hace que todo el perímetro de Vicente López tenga un circuito de cámaras que videovigila y, además, tenga lectoras de patente . No sólo los accesos principales, los más conocidos por los vecinos, sino que cada uno de los accesos que tiene nuestro municipio, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires, en el límite con el municipio de San Martín y también con el de San Isidro, va a estar videovigilado y con lectoras de patente. Eso nos permite detectar rápidamente cualquier auto, moto, camión o vehículo que haya participado en un delito, tenga pedido de captura o que lo esté buscando la justicia”.