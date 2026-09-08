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Por qué Franco Colapinto fue sancionado por la FIA en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El piloto de Alpine recibió una represión disciplinaria por una maniobra realizada antes de la largada, aunque, para su tranquilidad, no tuvo consecuencias sobre su resultado en Monza.

Una vez terminada la carrera en el GP de Monza, Franco Colapinto recibió una reprimenda de los comisarios de la FIA por una maniobra que había realizado antes del inicio de otra jornada de la Fórmula 1.

El episodio ocurrió durante la vuelta previa, cuando el argentino realizó una práctica de largada durante las vueltas de reconocimiento en el mítico Circuito de Monza. La situación llamó la atención de las autoridades, que posteriormente iniciaron una investigación.

Colapinto dejó en claro su tristeza después de la competencia en Monza.

Colapinto dejó en claro su tristeza después de la competencia en Monza.

Tras analizar las imágenes y las circunstancias del episodio, las autoridades determinaron que se había infringido el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional, además de las indicaciones incluidas en las notas del director de carrera para el trazado.

La medida adoptada fue únicamente disciplinaria y, para la tranquilidad de la escudería francesa, no alteró el resultado obtenido por el argentino en la competencia. Así, el argentino mantuvo el noveno puesto y consiguió dos puntos en una de sus mejores actuaciones dentro de la Fórmula 1.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo una jornada positiva: largó desde la primera posición y terminó séptimo, resultado que le permitió sumar seis unidades para la escudería francesa.

El resultado llegó pocos días después de que Alpine confirmara oficialmente la continuidad del argentino para la próxima temporada. La siguiente cita del campeonato será el Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en Madrid.

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