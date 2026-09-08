Por qué Franco Colapinto fue sancionado por la FIA en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

La medida adoptada fue únicamente disciplinaria y, para la tranquilidad de la escudería francesa, no alteró el resultado obtenido por el argentino en la competencia. Así, el argentino mantuvo el noveno puesto y consiguió dos puntos en una de sus mejores actuaciones dentro de la Fórmula 1.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo una jornada positiva: largó desde la primera posición y terminó séptimo, resultado que le permitió sumar seis unidades para la escudería francesa.

El resultado llegó pocos días después de que Alpine confirmara oficialmente la continuidad del argentino para la próxima temporada. La siguiente cita del campeonato será el Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en Madrid.