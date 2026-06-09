Incorporaron nuevo sistema de comunicación para la Patrulla Municipal de Vicente López

La tecnología también permite fortalecer la coordinación entre los agentes que se encuentran en la calle y los operadores de ESCUDO, el Centro de Monitoreo de Vicente López, desde donde se supervisan y organizan los operativos de seguridad en todo el partido.

La incorporación forma parte del Plan Integral de Seguridad de Vicente López, que articula las herramientas tecnológicas y operativas del municipio. Actualmente, el sistema cuenta con más de 2.300 cámaras de seguridad, Puntos Seguros, el Anillo Digital, sistemas de videovigilancia con analíticas de Inteligencia Artificial y una flota de patrullas equipada con tecnología de última generación.

“Esta no es una medida aislada, sino que forma parte de nuestro sistema integral de seguridad, donde la tecnología atraviesa todas las áreas de trabajo. En un momento en el que aumenta el delito en la provincia y enfrentamos hechos cada vez más violentos, es fundamental que nuestros agentes cuenten con las mejores herramientas para protegerse y cuidar a los vecinos. Esa es nuestra prioridad ”, puntualizó la intendenta.