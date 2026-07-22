Vicente López, el mejor municipio argentino para criar a los chicos

El Indice NIDO analiza cuatro dimensiones fundamentales para el desarrollo infantil: salud, educación, disponibilidad de espacios verdes y contexto socioeconómico. A diferencia de otros indicadores centrados exclusivamente en variables económicas, incorpora factores que influyen directamente en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social durante los primeros años de vida.

El relevamiento fue construido a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, registros de establecimientos educativos y efectores públicos de salud, datos de OpenStreetMap y otros desarrollos elaborados por la Fundación Bunge y Born.

A través de información desagregada a nivel de radio censal, el índice busca aportar evidencia para que gobiernos locales y provinciales, organizaciones sociales, investigadores y equipos técnicos puedan diseñar políticas públicas más precisas y reducir las desigualdades territoriales.

El reconocimiento refleja una estrategia sostenida de inversión municipal en políticas destinadas al bienestar de las familias y al desarrollo integral de niñas y niños. En los últimos años, Vicente López impulsó diferentes iniciativas para fortalecer la educación, modernizar el sistema público de salud, promover hábitos saludables y ampliar y renovar los espacios públicos destinados al encuentro, el juego y la recreación.

"Estamos muy orgullosos porque los que vivimos en Vicente López sabemos que es el mejor lugar para vivir. Pero está bueno que lo digan otros", concluyó la intendenta.