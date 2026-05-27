Refuerzan el Plan de Otoño para mantener limpias las calles en Vicente López

Asimismo, el municipio suma más barrenderos en los barrios para ampliar la cobertura de limpieza durante la tarde. A este esquema se agregan dos equipos con chipeadoras de arbolado para retirar ramas, junto con los trabajos diarios de poda preventiva y despeje de luminarias.

La intendenta destacó que el cuidado y mantenimiento del espacio público constituye una prioridad para sostener la calidad de vida en todos los barrios de la comuna. “Mantener lindo y limpio Vicente López es parte de nuestro trabajo. Es lo que hace distinto a este municipio sobre otros del conurbano. Es una tarea que requiere mucho esfuerzo de los equipos, con recursos que pagan los vecinos con sus tasas todos los meses, pero que vuelven en más servicios y de mejor calidad”, sostuvo la jefa comunal.

De esta manera, el trabajo diario de los barrenderos y equipos municipales permite que las calles permanezcan limpias y ordenadas, garantizando una circulación más segura para vecinos y vehículos, con un espacio público en buenas condiciones y sin obstrucciones que puedan generar anegamientos.