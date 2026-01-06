San Isidro: comenzaron las colonias de verano con más de 10 mil chicos

Los grupos se dividen en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años) con actividades como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras, que se desarrollan en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turno mañana y tarde.

También está la colonia para Juveniles (13 a 17 años) que se realiza en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque en actividades náuticas, con opciones como kayak, windsurf, stand up, paddle y láser, y también actividades de campo (deportes reducidos, taekwondo, actividades precampamentiles). Todas las actividades son supervisadas por un equipo de profesionales, médicos y guardavidas.

Además, en los Campos N° 1, 2 y 4 funciona la colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados) con actividades adaptadas para personas con discapacidad a partir de los 6 años. Esta colonia ofrece actividades acuáticas, lúdicas y deportivas que promueven el disfrute, la socialización y el desarrollo de habilidades.

Las colonias se dividen en dos contingentes. La primera etapa de colonias comprende desde el 5 al 23 de enero.

El segundo contingente, destinado a los vecinos que no accedieron al primero, abrirá sus inscripciones el 8 de enero y se desarrollará desde el 26 de enero al 13 de febrero. La inscripción se realizará de forma online a través de https://www.sanisidro.gob.ar/colonias.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o por correo electrónico a [email protected]