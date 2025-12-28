El periodista David Kavlin sufrió dos infartos: cómo sigue su estado de salud

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Kavlin tuvo el primero de los ataques cardíacos cuando estaba jugando al paddle en la sede central del club Hacoaj y, de inmediato, fue llevado en una ambulancia a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, el conductor a cargo del noticiero de Canal 9 sufrió el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar y, al llegar al centro asistencial, fue operado de urgencia para colocarle dos stents.

davidkavlin El periodista fue sometido a una operación en la que le colocaron dos stents.

Allegados a Kavlin y la cuenta de X del programa LAM explicaron que se encuentra estable y fuera de peligro tras la intervención.

“Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y, mientras tanto, saqué el libro 'Nos gritan judíos de mierda'. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”, reconoció en diálogo con el sitio Teleshow.

El discurso de David Kavlin contra el antisemitismo en los Martín Fierro 2025

En septiembre pasado, después de haber ganado el Martín Fierro como "Mejor Panelista", Kavlin brindó un mensaje en contra del antisemitismo.

"Y les pido 10 segundos más para escuchar estos nombres. Alejandro Romay, Jaime Yankelevich, Gustavo Yankelevich, Adrián Suar, Mauro Viale, Chiche Gelblung, Fanny Mandelbaum, Carlos Rottemberg, Julián Weich, Gerardo Sofovich, Romina Manguel, Andy Kusnetzoff, Juan Pablo Varsky, Sebastián Wainraich, Jorge Guinzburg, Luciana Rubinska. Por lo que hicieron, por lo que hacen, por lo que significaron y lo que significan, a nadie se le ocurriría aquí decirles judíos de mierda", aseguró el periodista.

"Sin embargo, créanme que hay otros que sí se los gritarían por el soóo hecho de ser judíos. Porque el antisemitismo no es una crítica, no es una opinión política, el antisemitismo es odio por identidad y hoy se disfraza de una supuesta postura humanitaria y se camufla bajo el anti-sionismo. Conviene recordarlo, los pueblos no son ni pueden ser responsables de las decisiones de sus gobernantes y mucho menos ser perseguidos por ellos", sumó Kavlin.

"En pleno siglo XXI, el antisemitismo, como cualquier otra forma de discriminación, como la xenofobia, la homofobia, la transfobia, el odio racial, son cuestiones que atrasan, no pueden tener lugar. Tengamos el coraje como sociedad de salir a la calle con la única bandera que hoy necesita el mundo, una bandera blanca, el único color que debería tener la bandera, el color de la paz. Que vuelvan los secuestrados, que se ponga fin a la guerra, fin al terrorismo. Buenas noches, gracias por escucharme", concluyó.

Noticia en desarrollo