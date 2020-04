Alertan que médicos podrían sufrir estrés postraumático

"Lamentablemente, si hablamos de infraestructura nos faltaría en los hospitales un tomógrafo, por ejemplo. Hoy el Covid-19 lo que produce son neumonías severas y bilaterales, y lo que te da un diagnóstico certero es una tomografía de tórax. A veces, con una simple placa no podemos ver una neumonía", sostuvo Romina Camacho, médica emergentóloga (MN 118.468) del Sanatorio de los Arcos y del Hospital Alvarez.

Para la profesional de la salud, sin embargo, lo que respecta a los insumos está a la altura de la situación. "En ambos centros donde trabajo tengo todo lo necesario para atender a pacientes infectados, no nos falta nada. No sé si todos los centros lo tienen, sé que muchos hospitales estaban reclamando que le faltaban los insumos", indicó.

E insistió: "Nosotros tenemos todo, pero sí, faltan insumos en la calle y en los hogares. Hay que tener alcohol en gel en las casas, pero en las farmacias no hay. La gente compra de más, ya que adquieren medicamentos que se usan para tratar el Covid-19 por las dudas".

Bajo esta línea, Camacho alegó que "el protocolo cambia todo el tiempo" en lo que respecta, por ejemplo, a la "atención del paciente, la medicación y el tratamiento". En ese contexto, precisó, los "médicos que se han infectado han atendido a los pacientes sin la protección necesaria que es barbijo, camisolín hidrorepelente, cofia, cubre botas, antiparras y el ‘total face’".

Cabe destacar que, según las últimas cifras que se manejan, hay más de 400 profesionales de la salud infectados en la Argentina: más de una centena se contagió en hospitales y centros médicos.

Por este motivo, la médica emergentóloga explayó que, a veces, "ingresan pacientes con cuadros respiratorios que, como todavía no sabemos si tiene Covid-19 o no, se lo habrá atendido sin protección y seguramente son la mayoría de médicos contagiados".

"El Covid-19 llegó a nuestro país en verano, lo que hace que todavía no estén los virus ‘nuestros’ digamos, los que tenemos siempre como la influenza, el H1N1 y todos los virus respiratorios que hay en el invierno", agregó.

Además de un eventual contagio de coronavirus, existe un peligro paralelo al del virus, puesto que la constante tensión y el temor latente a que se desborde el sistema sanitario puede impactar con dureza a los profesionales de la salud a mediano o largo plazo.

"Lamentablemente, esto nos puede traer un estrés postraumático, que es lo que hablé el otro día con un psiquiatra, quien me dijo que se puede manifestar hasta tres años después. En tantos años de médica, no trabajo con miedo porque no tenemos que tenerlo ya que paraliza y no podemos estar paralizados, pero si debemos trabajar con mucha precaución y ocuparnos del tema, trabajando tranquilos y con calma", sostuvo Camacho.

De esta manera, detalló: "Tenemos miedo de que colapse el sistema sanitario, porque los pacientes también van a seguir sufriendo otros tipos de patologías y enfermedades. Si esto colapsa, no vamos a tener más lugares dónde atender a los pacientes, por eso es fundamental el cuidado y la protección".

Asimismo, la profesional de la salud explicó: "La afección emocional es lo primero que nos puede afectar. Los médicos tenemos una inmunidad especial por estar en contacto con un montón de virus y demás, por lo que podemos ser portadores asintomáticos, por eso quieren comenzar ahora a isopar a personal de salud".

"Tenemos que tratar de que esto no nos afecte desde lo emocional. Hay que tomarse su tiempo para estar preparados para atender a nuestros pacientes. La única forma de no contagiarnos los médicos es estar cuidándonos con todo el equipo de protección personal", agregó.

En tanto, reflexionó: "En la pandemia no hay emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo ser una víctima más como médico, porque tengo que estar preparado para salvar vidas. Si nosotros empezamos a caer, por falta de protección o porque algunos no se quieren proteger, lo que tenemos que entender es que, si nos contagiamos, nos tienen que aislar y debemos, en realidad, estar en la trinchera porque sino no va a haber nadie para curar".

El aislamiento funciona

Por otro lado, la médica emergentóloga manifestó que la decisión del gobierno sobre la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue "correcta".

"La decisión del gobierno sobre la cuarentena me pareció fantástica, porque el virus tiene una capacidad de contagio muy alta. La cuarentena debería seguir porque se viene el invierno. Escuché a un infectólogo decir que si, por ejemplo, estás infectado con influenza y encima te enfermás de Covid-19, eso puede llegar a ser potencialmente mortal", afirmó.

Sin embargo, no hay que bajar las guardias. "Sería bueno que se continúe abasteciendo de insumos e infraestructura a los centros de salud. Es fundamental, además, el tema de la concientización de los médicos y la gente".