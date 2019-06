Se trafican 185 videos de pornografía infantil por día en Argentina

El dato fue aportado por el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Buenos Aires, Enrique del Carril, que mencionó los 185 vídeos diarios en 2019 y un total de 66.000 en el año 2018.

"Estamos entre los países que más trafican pornografía infantil", dijo Del Carril, en el marco de la detención del pediatra argentino Ricardo Russo, que tras la audiencia del pasado jueves, quedó imputado por "tenencia con fines de distribución, facilitación y producción de pornografía infantil".

La Justicia porteña firmó en 2013 un convenio con la organización no gubernamental National Center of Missing and Exploited Children (NCMEC), un sistema online establecido por el Congreso estadounidense, que recibe reportes de empresas que operan en internet como Facebook, Twitter o Gmail.

Del Carril compartió que Estados Unidos y Brasil se sitúan a la cabeza del tráfico de contenido pornográfico infantil en internet, pero que Argentina también se coloca entre los países que más visualiza este tipo de archivos.

"Cuando comenzamos el convenio nos llegaban 35 casos a la semana", explicó el director del Cuerpo, que está especializado en derecho informático.

A través de este acuerdo, el Cuerpo de Investigaciones de Buenos Aires detectó que el promedio interanual de visualizaciones de pornografía infantil en mayo fue de 135 situaciones diarias, cifra que en el periodo de 2019 asciende a los 185 casos por día, explicó Del Carril.

En Argentina se registraron en 2018 un total de 66.000 casos de pornografía infantil, entre los que también se ubican prácticas de "sexting" -envíos de material pornográfico a través de móviles y computadoras- realizados por los propios adolescentes.

En cuanto al pediatra argentino, la fiscal del caso, Daniela Dupuy, detalló en la resolución emitida el pasado jueves que en el allanamiento realizado en el hospital pediátrico Garrahan el 28 de mayo se encontraron en el móvil de Russo "nueve fotografías a dos niñas, que aún no fueron identificadas, en el interior del hospital".

Dicha resolución fue firmada por la jueza penal, contravencional y de faltas porteña María Laura Martínez Vega, que dictó la prisión preventiva de Russo "hasta la realización del juicio", del que todavía no hay fechas.

Dupoy informó que las fotografías mencionadas se tomaron el 24 de noviembre de 2015 y que, entre febrero y agosto de 2018, Russo "facilitó" para su descarga "270 vídeos con contenido pornográfico", y que en noviembre de 2018 "distribuyó siete archivos de vídeo mediante la plataforma E-mule".

Asimismo, también se identificaron en la tarjeta de memoria de su su cámara 39 fotografías de niñas en la playa, realizadas entre el 8 y el 12 de enero del último año.

Respecto al caso, Del Carril expresó que a la Justicia argentina, todavía le queda "corroborar que las imágenes fueron producidas con fines delictivos y no médicos".

La investigación en la que Russo quedó implicado comenzó en febrero de 2018 con el operativo "Luz de Infancia II", en el que participaron 26 países y fue coordinado por Estados Unidos con el objetivo de desbaratar redes de producción y distribución de pornografía infantil.

Investigan el destino de las fotos que envió Russo

La fiscal Daniela Dupuy, que investiga una red de pornografía infantil que involucra a Ricardo Russo, médico pediatra del Hospital Garrahan, confirmó que las pesquisas tratan de determinar si las fotografías que el acusado les tomó a dos niñas desnudas en su consultorio eran para el tráfico ilegal del que participaba o si, como dice su defensa, "formaban parte de su labor sanitaria".

Dupuy informó en declaraciones radiales que "lo que en principio secuestramos entre la cantidad de imágenes y videos de pornografía infantil son algunas fotos que Russo tomó" a dos niñas "en las que se la ve totalmente desnuda; y desde la fiscalía lo que debemos corroborar es si eran para fines médicos como dicen él y su defensa o si eran producidas como parte de una red de pornografía infantil".

"Las fotografías muestran a las nenas desnudas y hacen zoom en determinados lugares de su anatomía, y fueron tomadas puertas adentro de su consultorio en el hospital, en el que este sujeto pasaba muchas horas de lunes a viernes por lo que era casi de su uso exclusivo", detalló.

La Fiscal indicó que "esta investigación es de carácter internacional porque estos delitos son transnacionales, y la información llega a la fiscalía después de un trabajo de Estados Unidos y Brasil que registraba 40 IP que formaban parte de esa red de pornografía infantil y que tenían origen en Argentina".

"Con toda la información se pudo precisar que de las cuatro personas que vivían en el domicilio era el pediatra quien formaba parte de la red y a las dos horas de tener la confirmación ya lo estábamos deteniendo", agregó.

Dupuy precisó que la acusación contra Russo, que está detenido desde el jueves pasado, es por "producción, facilitación, tenencia para fines de distribución y distribución de pornografía infantil".

"La gente del Hospital Garrahan está muy sorprendida por este caso y se ha puesto desde el primer momento a disposición de todo lo que haga falta en la investigación; seguimos trabajando para ir al juicio oral tan pronto como sea posible", completó la fiscal.

Personal de la Dirección de Delitos Tecnológicos de la Policia de la Ciudad realizó un allanamiento en dependencias del Hospital Garrahan, en el marco de la investigación que involucra a Russo.

El operativo, según dijeron fuentes policiales, se realizó en los consultorios donde trabajaba Russo y fue ordenado en el marco de la investigación que lleva adelante Dupuy.

Los técnicos "buscaron en el lugar elementos electrónicos para periciar y sacaron fotos y constataron los lugares donde se habrían tomado fotos y filmaciones a menores".

Russo tomó "nueve fotografías a dos niñas, que aún no fueron identificadas, en el interior del hospital pediátrico Garrahan", detalló la fiscal en la resolución firmada por la jueza penal, contravencional y de faltas porteña María Laura Martínez Vega, con la que se le dictó su prisión preventiva.

Las fotografías fueron tomadas el 24 de noviembre de 2015, informó la fiscal Dupuy, durante la audiencia realizada en la fiscalía porteña, que comenzó antes del mediodía y terminó poco antes de la medianoche.

"Las nueve imágenes fueron geolocalizadas" en el teléfono Apple de Russo, que fue secuestrado durante el allanamiento del 28 de mayo último.

ADEMÁS:

Confirman que Russo fotografió a nenas dentro del Hospital Garrahan

Suspendieron a Ricardo Russo como miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría