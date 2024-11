¿Ver para creer o creer para ver? El desafío que nos plantea la fe / Por Romina Atencio

En esta línea, quiero traer a la mesa un libro que te va a acercar a esta magia cotidiana, que ocurre todos los días, que ya está generando milagros, pero que no siempre la tenemos disponible o accesible a nuestros ojos. Este libro que te quiero recomendar es un hermoso compendio de historias reales, cotidianas, que están cargadas de destellos de magia. “Cree en la magia y la encontrarás” es un libro de investigación y recopilación, no de ficción, de Carlos Esteban D’Onofrio.

El autor busca transmitir el poder del ser humano, recopilando historias, hechos reales que salen de lo habitual, pero que no dejan de ser cotidianos. Para que nos cuente más sobre el tema lo entrevistamos en esta nota, que busca seguir trayendo herramientas para que te atrevas a vivir la vida como protagonista y despliegues tu verdadero poder.

D'Onofrio nos dice que su libro está lleno de “gente normal, haciendo cosas extraordinarias”. Y busca transmitirnos que “estaría bueno si en general las personas empezaran a pensar un poquito más en que todos somos especiales. El tema es que tenemos que saber a qué vinimos”. Carlos busca transmitirnos que no todos somos iguales, que somos especiales, pero diferentes. Y saber qué estamos haciendo acá en este plano, es un camino de experiencia en el que siempre vamos a tener que aprender”.

-Hablando más del libro... ¿Qué te inspiró a escribirlo?

-Lo que realmente me inspiró fueron otros autores. Porque hubo muchas épocas en mi vida en las que los leía y salía a poner en práctica en la vida cotidiana lo que leía en otros. Entonces es de ahí de donde nacen muchas de mis historias. A lo que yo llamo magia es al poder del ser humano por naturaleza. El camino para escribir el libro tuvo que ver con las cosas que me fueron pasando. La búsqueda de mí mismo. Siempre quise saber quién soy. Esa curiosidad me hizo ser un poco investigador. Viajé mucho. En esos viajes siempre había magia. La magia funciona siempre. Siempre hay un factor para que funcione. Siempre vi entusiasmo. Si hay entusiasmo al hacer las cosas, el resultado posiblemente sea siempre positivo. Esta observación, la observación del poder del pensamiento, la palabra, el entusiasmo, fue lo que me llevó a escribir el libro.

-¿A quién está dirigido el libro?

-Es una lectura apta para todo el mundo. Con esto me refiero a que hasta un niño puede leerlo. Más allá de las definiciones metafísicas que hay dentro del libro, es una lectura de historias breves, en las que las personas pueden verse reflejadas. A mi me hubiera encantado de niño que me digan que tengo poderes. Que hablar, pensar, sentir, tiene poder... Sabiendo eso, seguramente hubiera sembrado más amor en la trayectoria del camino.

atenciofe2.jpg Carlos Esteban D’Onofrio, autor del libro 'Cree en la magia y la encontrarás'.

-¿Hay alguna de las historias del libro que te haya marcado más que otras?

-No tengo una que me haya marcado más que otras. Las recuerdo todas. Todas tienen el mismo nivel de magia. Hay historias de extraños, de amigos, de conocidos. Sin embargo, hay una que recuerdo muy específicamente. Estaba en Tenerife. Fue cuando conocí a un Mago Negro. En esta historia busco mostrar cómo obra la magia negra en personas comunes.

-Sí, sé cuál decís, es muy impresionante porque la historia del mago negro de Tenerife, podría pasar como algo que nos pasa todos los días y no dimensionamos lo fuerte que es el poder de nuestra actitud ¿no?

-Es que yo creo que el mensaje más poderoso, resumiendo todo el libro, es que la vida es extraordinaria. Toda esta experiencia es extraordinaria. No somos sólo una persona jurídica con un número de DNI. El mensaje es que deberíamos empezar a vernos extraordinarios.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

-¿Qué es lo que te gustaría que pase con aquellos que te leen?

-Yo creo que si logro ese efecto en las personas, sería increíble. El efecto de que se sientan seguros, que confíen en sí mismos... Sé que seguro los haría pensar. Y eso es un pasito para verse un poquito mas a si mismos. En mi sincera opinión, no estoy seguro de por qué la gente podría leer el libro, el beneficio de la lectura dependerá exclusivamente del lector. La intención es arrojar un poco de luz a las personas. Si creo que se pueden llegar a sentir identificadas. ¿Cómo magos? Claro! todos lo somos.

-Carlos, ¿Dónde podemos conseguir el libro?

-Se consigue por Mercado Libre y por Amazon, lo buscan como 'Cree en la Magia y la encontrarás'. Pueden ponerse en contacto conmigo en redes, en instagram y Tiktok me encuentra como @carlosdonofrio.escritor.

Bueno, no sé ustedes, pero yo ya tengo mi lectura para las vacaciones. Espero que lo consigan y lo disfruten. ¡Hasta el domingo!