Otro soldado muerto en Salta: ya son cinco los fallecidos en menos de 40 días

El joven fue hallado sin vida por miembros de su familia en un domicilio de esa ciudad salteña. Tras conocerse el hecho, el Ejército Argentino emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” y acompañó “en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado”.

Desde la fuerza informaron además que la investigación para determinar las causas de la muerte quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de Tartagal y de la Policía de la Provincia de Salta, que llevan adelante las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Según se informó oficialmente, el viernes por la mañana Gonsales se había ausentado de prestar servicio sin notificación. El soldado había iniciado su carrera militar a los 18 años, tenía esposa e hija, y si bien no convivía con ellas desde hacía algunos meses, ambas se hicieron presentes en el domicilio al tomar conocimiento de su fallecimiento.

soldado_tartagal_2_1jpg_1070541448 Juan Marcos Gonsales, fue encontrado sin vida por miembros de su familia en la localidad de Tartagal,

El quinto soldado muerto en menos de 40 dias

El caso ocurrido en Salta se suma a una serie de muertes recientes dentro de las Fuerzas Armadas que generaron preocupación en el ámbito militar. La más reciente antes de este episodio se registró el 17 de enero en Quilmes, mientras que el primer hecho de esta seguidilla ocurrió el 16 de diciembre, cuando Rodrigo Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía tareas de seguridad. En ese caso, la principal hipótesis investigativa indicó que el joven se quitó la vida.

Un día después, un suboficial principal del Ejército, identificado como Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado muerto dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Curuzú Cuatiá, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia.

El tercer episodio se registró en Mendoza, donde murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino, hallado sin vida por su familia en su vivienda del departamento de Las Heras. El joven prestaba servicio en el Liceo Militar General Espejo y se encontraba con licencia psiquiátrica vigente al momento del hecho. En ese contexto, su pareja, también soldado voluntaria, había realizado una denuncia por situaciones de violencia.

La última muerte previa al caso de Salta ocurrió nuevamente el 17 de enero, cuando Tiziano René Irrqzabal, de 21 años, fue encontrado muerto por su madre en el baño de su domicilio particular en Quilmes. La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense y de la Justicia, que ordenó peritajes para establecer las causales del fallecimiento.