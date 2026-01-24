Bastián fue operado por sexta vez y continúa estable tras una traqueotomía

La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, donde el niño permanece internado desde el siniestro. De acuerdo con la información oficial, la cirugía (que había comenzado durante la mañana) resultó exitosa e incluyó una fijación cervical seguida de una traqueostomía.“El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva”, indicaron desde el centro de salud.

Se trata de la sexta operación a la que es sometido Bastián desde el accidente. La decisión médica se tomó luego de que estudios de resonancia magnética realizados esta semana confirmaran que el niño presenta lesiones severas tanto en el cerebro como en la columna cervical. A partir de ese diagnóstico, el equipo de profesionales resolvió mantenerlo con inmovilización cervical y bajo monitoreo permanente, con la intervención de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

Según indicaron allegados a la familia, desde el viernes aguardaban la llegada de las prótesis necesarias para llevar adelante la cirugía. Una vez confirmada la disponibilidad del material, los profesionales definieron avanzar con la intervención. En ese contexto, la madre del niño había compartido un mensaje público en el que pedía acompañamiento y oraciones antes del ingreso al quirófano.

Madre de Bastian El mensaje que compartió la madre de Bastián (captura Instagram)

Las alarmas se encendieron cuando los médicos evaluaron la posibilidad de retirar la asistencia respiratoria mecánica y constataron que el menor no lograba respirar de manera espontánea. Ante ese cuadro, se decidió reanudar el soporte ventilatorio y avanzar con nuevas intervenciones para estabilizar su estado clínico, entre ellas la traqueotomía.

Según el informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Bastian presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas”. Las complicaciones surgieron cuando los médicos intentaron retirarle el respirador para evaluar si podía hacerlo por sus propios medios, pero no lo consiguió.

Desde el hospital reiteraron que Bastián continúa internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y bajo observación constante, a la espera de una evolución favorable en su delicado estado de salud.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastian con su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar. Tras pasar por un hospital local, donde fue operado dos veces, el menor fue trasladado en helicóptero a Mar del Plata para continuar con las intervenciones debido a la complejidad de las lesiones.

La investigación judicial sigue en curso mientras se realizan las pericias a los vehículos involucrados. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.