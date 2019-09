Desde hace diez años, Metrovías, empresa operadora de los servicios de Subte, Premetro y la línea ferroviaria Urquiza, acompaña a estudiantes de colegios técnicos próximos a su área de operación con este programa de becas. Adicionalmente, a través del programa de voluntariado corporativo, colaboradores de la compañía apadrinan a los alumnos, brindándoles apoyo y contención.

Con el tiempo, se va formando un vínculo especial entre padrinos y ahijados, donde el padrino está presente en la vida del chico, lo acompaña, lo guía y le brinda la contención necesaria para que el alumno pueda finalizar sus estudios. En este sentido, lo que más destacan los chicos que participan del programa es que alguien se interesa por ellos y escuchan sus necesidades y miedos.

Nora Marinelli, acompañante pedagógica de Cimientos en la Escuela Nuestra Señora de Fátima, de Villa Soldati (CABA) señaló que esta iniciativa pone de manifiesto la "pasión por la educación y brindar oportunidades para todos. Es muy importante sumarse a este programa para ayudar a jóvenes que muchas veces necesitan de nosotros un acompañamiento para seguir adelante y terminar sus estudios".

Como ejemplo de superación, Patricia Jiménez (que hoy estudia arquitectura y trabaja en la Gerencia de Ingeniería y Material Rodante de Metrovías) fue becada años atrás por la compañía en el programa Futuros Egresados, y hoy es madrina de un chico, en agradecimiento y retribución de la ayuda que ella misma recibió.

"Nora fue nuestra tutora cuando yo estaba becada", comenta Patricia y sigue "yo era muy autoexigente y con ella busqué poder tener momentos de relajación. Más adelante, los últimos años del colegio secundario, me fue guiando en la elección de una carrera universitaria y me ayudó en mi búsqueda de la mejor alternativa de estudio, acorde a lo que me gustaba, a lo que yo quería enfocarme como profesión en el futuro", finalizó.

"Nos llena de orgullo seguir acompañando a estos alumnos a través de Futuros Egresados. Nuestra alianza con Fundación Cimientos, que ya lleva 10 años ininterrumpidos, se afianza año tras año, con el objetivo de brindarle a chicos de las escuelas técnica de nuestra Comunidad mejores oportunidades de educación y desarrollo" aseguró Alejandro Beber, Gerente de Comunicaciones y RR.II. de Metrovías.

"Lo más enriquecedor es la interacción entre los chicos y los empleados de la empresa, el compromiso de nuestros colaboradores en todo el proceso de padrinazgo, y el intercambio que les permite conocer las tareas que se realizan en toda la Red de Subte y la línea ferroviaria Urquiza", concluyó Beber.