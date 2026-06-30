La Justicia bloqueó seis plataformas de apuestas ilegales

Por su lado, Jesús Acevedo, resaltó que van a seguir trabajando para detectar plataformas ilegales que ponen en riesgos a los menores y subrayó que “las apuestas y los niños jamás van juntos”.

La conducta investigada encuadra en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que sanciona la explotación y organización de juegos de azar sin la debida autorización.

Desde la FEJA y Lotería de la Ciudad alertaron que uno de los rasgos más graves detectados en esta investigación es la deliberada exposición de menores de edad a estos entornos digitales peligrosos. Por este motivo, la estrategia de persecución penal y fiscalización se orienta de manera prioritaria hacia aquellas plataformas clandestinas que facilitan el acceso de niños, niñas y adolescentes, exponiéndolos de forma directa al riesgo de la ludopatía.

Finalmente, el fiscal penal Juan Rozas, titular de la FEJA, destacó y agradeció el respaldo continuo del fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, cuyo apoyo institucional resulta fundamental para profundizar la lucha contra el juego ilegal y garantizar un entorno digital seguro en la jurisdicción.