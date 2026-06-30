La Justicia bloqueó seis plataformas de apuestas ilegales

Fue a partir de una investigación de Lotería de la Ciudad, que permitió a la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) desactivar en 48 horas una sofisticada red de casinos online sin autorización
En el marco de una ofensiva coordinada contra las apuestas clandestinas, se logró el bloqueo inmediato de seis plataformas de juego online que operaban de manera ilegal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, ejecutada en tan solo 48 horas por la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) a cargo de Juan Rozas, fue posible gracias al exhaustivo trabajo de investigación y detección previa liderado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) a cargo de Jesús Acevedo, su presidente, junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).
Las órdenes de bloqueo fueron dictadas por los Juzgados Penal, Contravencional y de Faltas 4, subrogado por la jueza Susana Parada, y 2, a cargo del magistrado José Béguelin. Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de denuncias de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, y de la empresa Compliance UPLINE S.A.
Lejos de ser operaciones improvisadas, el trabajo técnico de fiscalización y rastreo de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) logró establecer que estas plataformas clandestinas eran el resultado de organizaciones delictivas sofisticadas. La investigación conjunta demostró que detrás de cada sitio web existía una estructura planificada, compuesta por desarrolladores informáticos, especialistas en finanzas y contabilidad para la gestión de pagos y premios, y asesores legales encargados de simular reglamentos institucionales legítimos.
A través de sus herramientas de monitoreo, Lotería de la Ciudad identificó y desarticuló la ingeniería financiera y tecnológica de esos casinos virtuales y sitios de apuestas deportivas, los cuales funcionaban completamente al margen de la ley. Al operar en la clandestinidad, estos sitios omitían cualquier tipo de verificación de identidad, controles de edad o esquemas de protección al usuario.
Por su lado, Jesús Acevedo, resaltó que van a seguir trabajando para detectar plataformas ilegales que ponen en riesgos a los menores y subrayó que “las apuestas y los niños jamás van juntos”.
La conducta investigada encuadra en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que sanciona la explotación y organización de juegos de azar sin la debida autorización.
Desde la FEJA y Lotería de la Ciudad alertaron que uno de los rasgos más graves detectados en esta investigación es la deliberada exposición de menores de edad a estos entornos digitales peligrosos. Por este motivo, la estrategia de persecución penal y fiscalización se orienta de manera prioritaria hacia aquellas plataformas clandestinas que facilitan el acceso de niños, niñas y adolescentes, exponiéndolos de forma directa al riesgo de la ludopatía.
Finalmente, el fiscal penal Juan Rozas, titular de la FEJA, destacó y agradeció el respaldo continuo del fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, cuyo apoyo institucional resulta fundamental para profundizar la lucha contra el juego ilegal y garantizar un entorno digital seguro en la jurisdicción.