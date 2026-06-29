Funcionaria le prestó su tarjeta a Adorni para comprar un monitor de videojuegos

Esta declaración complica, aún más, la situación judicial de Adorni, ya que el caso, que lleva adelante el fiscal Pollicita, investiga los consumos millonarios y deudas que superaban el sueldo que percibía durante su gestión como funcionario del Gobierno Nacional.

Además del monitor comprado con la tarjeta de Schiuma, la Justicia detectó que se usaron tarjetas de otro empleado de la Vocería Presidencial, Luis Enrique Aluju, para comprar dos proyectores Epson, tamién para videojuegos, por un valor de $1.831.795 cada uno, es decir, un total de casi 6 millones de pesos en equipos de entretenimiento.